RRC Group D Recruitment: रेलवे में 1 लाख से ज्यादा पदों पर 10वीं पास इन स्टेप्स से करें आवेदन, जानिए हर डिटेल

रेलवे (Railway, RRC, RRB) में 1 लाख से ज्यादा पदों पर आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है. रेलवे भर्ती सेल (RRC) ने आज सुबह ग्रुप डी (RRC Group D) के तहत 1 लाख से ज्यादा पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था. इच्छुक लोग आरआरबी वेबसाइट (RRB Website) पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. इन पदों पर 10वीं पास आवेदन कर सकते हैं. ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख 12 अप्रैल 2019 है. आप 12 अप्रैल रात 23.59 बजे तक आवेदन कर पाएंगे. आवेदन फीस जमा करने की आखिरी तारीख और समय 23.04.2019 23.59 बजे तक है. जबकि एसबीआई चालान के माध्यम से फीस जमा करने की आखिरी तारीख 18.04.2019, दोपहर एक बजे तक है. जबकि फाइनल सब्मिशन की आखिरी तारीख 26.04.2019 23.59 बजे तक है. रेलवे के 1 लाख पदों पर चयन के लिए कम्प्यूटर बेस्ड परीक्षा आयोजित की जाएगी. ये परीक्षा सितंबर-अक्टूबर में आयोजित की जाएगी.

बता दें कि रेलवे (RRB) ने पिछले साल RRB Group D के 62 हजार 907 पदों पर भर्ती निकाली थी. इन पदों पर पहले स्टेज की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है. रेलवे ने 4 मार्च को पहले स्टेज की परीक्षा का रिजल्ट (RRB Group D Result) जारी किया था. अब ग्रुप डी के पदों पर शारीरिक दक्षता परीक्षा होनी है, जिसके लिए एडमिट कार्ड (RRB Group D PET Admit Card) जारी कर दिए गए हैं.

RRC Group D के तहत 1 लाख से ज्याद पदों पर भर्ती से संबंधित जानकारी नीचे दी गई है.

कुल वैकेंसी

1 लाख 3 हजार 769 (RRC group D level 1)

योग्यता

10वीं

आवेदन शुल्क

जनरल- 500 रुपये

एससी, एसटी, महिला, पीडब्ल्यूडी, अल्पसंख्यक व आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग- 250 रुपये

RRC Group D के पदों पर इन स्टेप्स से करें आवेदन



स्टेप 1: आवेदन करने के लिए आरआरबी वेबसाइट पर जाएं या नीचे दिए गए डायरेक्ट आवेदन लिंक पर क्लिक करें.

RRB APPLY LINK FOR ALL

स्टेप 2: लिंक पर क्लिक करने के बाद 'नया रजिस्ट्रेशन' पर क्लिक करें.

स्टेप 3: अब Community (समुदाय), Ex-servicemen, अप्रेंटिस और PwBD पर YES or NO सेलेक्ट करे.

स्टेप 4:अब आप जिस भी रेलवे के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उस पर क्लिक करें (जैसे- सेंट्रल रेलवे, ईस्टर्न रेलवे आदि)

स्टेप 5: सभी निर्देशों को पढ़ने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें.

स्टेप 6: अब आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि डालकर अब आप लॉग इन करें.

स्टेप 7: लॉग इन करने के बाद APPLY/EDIT के बटन पर क्लिक करें.

स्टेप 8: अब अपनी शैक्षणिक योग्यता, राष्ट्रियता, समुदाय, लिंग, धर्म, और अन्य जानकारी भरकर सबमिट करें.

स्टेप 9: इसके बाद अब आपको जिस पद के लिए आवेदन करना है वो पद सेलेक्ट करना होगा.

स्टेप 10: अब अपनी आवेदन फीस जमा करें.

स्टेप 11: अब आपको अपनी फोटो और साइन अपलोड करने होंगे.

स्टेप 12: आवेदन पूरा होने के बाद आप सबमिशन का प्रिंट ऑउट ले सकते हैं.

अगर आपने गलट फोटो अपलोड कर दी है तो आप फोटो सही कर सकते हैं इसके लिए आपको 100 रुपये का भुगतान करना होगा.

वैकेंसी के संबंध में और अधिक जानकारी के लिए यहां क्लिक करें.

