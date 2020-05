NVS Teacher Result Declared: शिक्षकों की भर्ती के लिए नवोदय विद्यालय समिति ने जारी किया रिजल्ट, डायरेक्ट लिंक से करें चेक

बता दें कि नवोदय विद्यालय समिति (NVS) ने शिक्षकों की विविध श्रेणी के लिए संगीत, कला, पीईटी (पुरुष), पीईटी (महिला) और लाइब्रेरियन के कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 3 अक्टूबर 2019 को आयोजित किया था.

इस परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों को अब इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा. इंटरव्यू के लिए शेड्यूल ऑफिशियल वेबसाइट पर जल्द ही जारी कर दिया जाएगा. NVS की वेबसाइट पर जारी नोटिफिकेशन में उम्मीदवारों से समिति की वेबसाइट पर नजर रखने के लिए कहा गया है.

NVS Teacher's Result Direct Link

NVS Teacher's Result: ऐसे चेक करें रिजल्ट

- रिजल्ट देखने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट navodaya.gov.in पर जाएं.

- होप पेज पर " List of candidates shortlisted for Interview /Personal Interaction to the post of Miscellaneous Category of Teachers" के लिंक की पीडीएफ फाइल पर क्लिक करें.

- रिजल्ट की पीडीएफ फाइल आपकी स्क्रीन पर खुल जाएगी.