RRB RRC Group D: रेलवे में 1 लाख पदों पर आवेदन की आखिरी तारीख कल, इन आसान स्टेप्स से करें अप्लाई

सरकारी नौकरी (Sarkari Naukri) की चाह रखने वाले रेलवे ग्रुप डी (RRC, RRB Group D) लेवल 1 के पदों पर जल्द से जल्द आवेदन कर लें. रेलवे में 1 लाख पदों पर आवेदन करने की आखिरी तारीख कल है. इन पदों पर 10वीं और आईटीआई वाले आवेदन कर सकते हैं. आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को अपने रीजन की RRB वेबसाइट पर जाना होगा. खास बात ये है कि इस वैकेंसी में EWS के तहत 10 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा. अगर आप इन पदों पर आवेदन करना चाहते हैं तो नीचे दी गई जानकारी को ध्यान से पढ़ने के बाद ही अप्लाई करें.

पदों के नाम

असिस्टेंट ब्रिज,असिस्टेंट C & W, असिस्टेंट डिपोट, असिस्टेंट लोको शेड, असिस्टेंट पॉइंट्समैन, असिस्टेंट ट्रैक मशीन, असिस्टेंट वर्क्स, असिस्टेंट सिगनल और टेलीकॉम, ट्रैकर मेंटेनर और अन्य

कुल पदों की संख्या

1,03,769 पद



योग्यता

10वीं या ITI

इस आधार पर होगा चयन

उम्मीदवारों का चयन कम्प्यूटर बेस्ड परीक्षा के आधार पर किया जाएगा. सीबीटी परीक्षा सितंबर-अक्टूबर 2019 में आयोजित की जाएगी.

सैलरी

7वें सीपीसी पेय मैट्रिक्स के लेवल-1 के मुताबिक वेतन मिलेगा.

RRB Group D के पदों पर ऐसे करें अप्लाई

स्टेप 1: आवेदन करने के लिए आरआरबी वेबसाइट पर जाएं या नीचे दिए गए डायरेक्ट आवेदन लिंक पर क्लिक करें.

RRB APPLY LINK FOR ALL

स्टेप 2: लिंक पर क्लिक करने के बाद 'नया रजिस्ट्रेशन' पर क्लिक करें.

स्टेप 3: अब Community (समुदाय), Ex-servicemen, अप्रेंटिस और PwBD पर YES or NO सेलेक्ट करे.

स्टेप 4: अब आप जिस भी रेलवे के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उस पर क्लिक करें (जैसे- सेंट्रल रेलवे, ईस्टर्न रेलवे आदि)

स्टेप 5: सभी निर्देशों को पढ़ने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें.

स्टेप 6: अब आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि डालकर अब आप लॉग इन करें.

स्टेप 7: लॉग इन करने के बाद APPLY/EDIT के बटन पर क्लिक करें.

स्टेप 8: अब अपनी शैक्षणिक योग्यता, राष्ट्रियता, समुदाय, लिंग, धर्म, और अन्य जानकारी भरकर सबमिट करें.

स्टेप 9: इसके बाद अब आपको जिस पद के लिए आवेदन करना है वो पद सेलेक्ट करना होगा.

स्टेप 10: अब अपनी आवेदन फीस जमा करें.

स्टेप 11: अब आपको अपनी फोटो और साइन अपलोड करने होंगे.

स्टेप 12: आवेदन पूरा होने के बाद आप सबमिशन का प्रिंट ऑउट ले सकते हैं.

