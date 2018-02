स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) जल्‍द ही अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर एसबीआई पीओ या प्रोबेशनरी ऑफिसर पद के लिए अधिसूचना जारी करेगा. पिछले साल के शेड्यूल के अनुसार, एसबीआई पीओ नोटिफिकेशन 2018 इस हफ्ते जारी होने की संभावना है. पिछले साल एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन 6 फरवरी और एप्‍लीकेशन प्रोसेस 7 फरवरी को जारी किया गया था. पंजीकरण प्रक्रिया पूरा होने के बाद अप्रैल या मई महीने में परीक्षा आयोजित की जाएगी.पिछले साल एसबीआई ने पीओ के 2313 पद के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था. नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट sbi.co.in/careers पर जारी किया जाएगा.लिखित परीक्षा दो चरणों प्रारंभिक और मुख्य में आयोजित की जाएगी. पिछले साल के कार्यक्रम के आधार पर, चयन प्रक्रिया अक्टूबर तक चलने की उम्मीद है. पिछले साल, एसबीआई ने 24 अक्‍टूबर को पीओ फाइनल के रिजल्‍ट जारी किए थे.एसबीआई पीओ भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया फरवरी से शुरू होकर मार्च में खत्म होगी. प्रारंभिक परीक्षा अलग-अलग दिनों में आयोजित की जाएगी. पिछले साल के कार्यक्रम के आधार पर, एसबीआई पीओ की प्रारंभिक परीक्षा मई में घोषित की जाएगी.किसी मान्‍यता प्राप्‍त विश्‍वविद्यालय/बोर्ड से ग्रेजुएट किए हुए उम्‍मीदवार इन पदों के लिए अप्‍लाई कर सकते हैं.Step One: सबसे पहले एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट (www.sbi.co.in/careers or www.statebankofindia.com/careers ) पर जाएं.Step Two: अब न्‍यू रजिस्‍ट्रेशन ऑप्‍शन पर क्लिक करें.Step Three: सभी जरूरी विवरण जैसे नाम, जन्‍मतिथि, फोन नम्‍बर, शैक्षिक योग्यता के पेपर्स अपलोड करें.Step Five: अब स्‍कैन की हुई अपनी फोटो और इस्‍ताक्षर अपलोड करें.Step Six: अब डेबिट कार्ड /क्रेडिट कार्ड की मदद से फीस सब्मिट करें.

