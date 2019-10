SBI SO Admit Card 2019: एसबीआई एसओ भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, ऐसे करें डाउनलोड

खास बातें एसबीआई एसओ भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी हो गया है. एडमिट कार्ड वेबसाइट sbi.co.in/careers पर जारी हुआ है. ऑनलाइन परीक्षा 20 अक्टूबर को आयोजित की जाएगी.

SBI SO Admit Card 2019: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (State Bank of India) ने स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर्स के पदों पर होने वाली परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. परीक्षा का एडमिट कार्ड (SBI SO Admit Card) आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in/careers पर जारी किया गया है. एडमिट कार्ड (SBI SO Exam Call Letter) डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि भरकर लॉग इन करना होगा. उम्मीदवार 20 अक्टूबर तक एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर के 402 पदों पर भर्तियां करेगा. उम्मीदवारों का चयन ऑनलाइन लिखित परीक्षा/ साक्षात्कार में प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार कर किया जाएगा. ऑनलाइन परीक्षा 20 अक्टूबर को आयोजित की जाएगी.

उम्मीदवारों की सुविधा के लिए हम एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक नीचे दे रहे हैं.

SBI SO Admit Card 2019 इन स्टेप्स से भी कर सकते हैं डाउनलोड



स्टेप 1: उम्मीदवार एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए वेबसाइट sbi.co.in/careers पर जाएं.

स्टेप 2: वेबसाइट पर दिए गए CURRENT OPENINGS के लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 3: अब RECRUITMENT OF SPECIALIST CADRE OFFICER ON CONTRACT BASIS के लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 4: अब Download Online Exam Call Letter के लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 5: अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि भरकर लॉग इन करें.

स्टेप 6: आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर आ जाएगा.

स्टेप 7: अब अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लें.

स्टेप 8: आप अपने एडमिट कार्ड का प्रिंट ऑउट भी ले सकते हैं.

