SSC CGL 2017 Result: अब तक नहीं आया सीजीएल 2017 का रिजल्ट, #RequestCGL17Result कर रहा है ट्रेंड

SSC CGL 2017 फाइनल रिजल्ट का उम्मीदवार लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं. #RequestCGL17Result ट्विवर पर ट्रेंड कर रहा है. परेशान उम्मीदवार रिजल्ट (SSC CGL 2017 Result) की मांग कर रहे हैं और लगातार ट्वीट कर रहे हैं. छात्र पीएम मोदी, पीएमओ, गृह मंत्रालय और कई नेताओं को टैग कर रहे ट्वीट कर रहे हैं. कई उम्मीदवारों ने एनडीटीवी और वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार को टैग कर ट्वीट किए हैं. एसएससी सीजीएल रिजल्ट (SSC CGL 2017 Result) का ये मामला अब गरमा गया है. आईएएस और लेखक संजय दिक्षित ने ट्वीट कर लिखा- 15 दिन हो गए और CGL17 Result पर कोई साकारात्म प्रतिक्रिया नहीं आई है. लाखों उम्मीदवार पीड़ित हैं और तनाव में हैं. कृपया इस मानवीय मुद्दे पर ध्यान दें क्योंकि उन्हें आपसे उम्मीदें हैं. @DrJitendraSingh @PMOIndia कई एससीएस उम्मीदवारों को सीजीएल 17 परिणाम में देरी के कारण गंभीर मानसिक पीड़ा का सामना करना पड़ रहा है. कृपया CGL रिजल्ट की तैयारी की प्रक्रिया में तेजी लाकर उम्मीदवारों की दुर्दशा को कम करें.

#requestcgl17result#RequestCGL17Result

Many Ssc aspirants are facing sever mental agony due to delay in CGL17 Result. Please alleviate the plight of aspirants by expediting the process of CGL Result preparation.@DoPTGoI

@DrJitendraSingh

@PMOIndia

@narendramodi

@HMOIndia — Satyajith (@satyajithpinku) September 15, 2019

एक उम्मीदवार ने ट्वीट कर लिखा- सर, हम फ्रसटेट हो रहे हैं. कृपया जल्द से जल्द रिजल्ट जारी करें.

वहीं, एक उम्मीदवार ने लिखा- सर ढाई साल होने के बाद भी अभी तक रिजल्ट नहीं आया है. सर कृपया प्रक्रिया में तेजी लाएं और दिवाली से पहले रिजल्ट जारी करें.

सीजीएल 2017 के जरिए केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों में 8125 पदों पर चयन किया जाना है. 2017 में पेपर लीक के बाद पेपर मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और कोर्ट के निर्देश पर हुई सीबीआई जांच की वजह से यह भर्ती दो साल से लंबित है. सुप्रीम कोर्ट से रोक हटने के बाद इसके तीसरे चरण की लिखित परीक्षा का परिणाम 9 मई 2019 को घोषित किया था. लिखित परीक्षा में 35,990 अभ्यर्थी सफल हुए थे, जिन्होंने 16 जून से 31 जुलाई के बीच स्किल टेस्ट में भाग लिया था. अब इन उम्मीदवारों को फाइनल रिजल्ट का इंतजार है.

