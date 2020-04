वहीं, SSC CHSL एग्जाम एक ऐसी परीक्षा है, जिसमें भले ही आपने कितना भी अच्छा प्रदर्शन किया हो, लेकिन अगर आपने SSC के नियमों का पालन नहीं किया तो आपको एग्जाम में जीरो नंबर दिए जाते हैं. ऐसा ही कुछ SSC CHSL की टियर 2 परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के साथ भी हुआ. एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद भी हजारों उम्मीदवारों को फेल कर दिया गया है.

इस पूरे मामले को लेकर उम्मीदवारों ने SSC के पास शिकायत दर्ज कराई है. इसपर एसएससी के चैयरमेन ब्रज राज शर्मा ने नवभारतटाइम्स ऑनलाइन से बातचीत में कहा, "UFM को लेकर कई उम्मीदवारों की शिकायत हमें मिली है, आयोग उम्मीदवारों की शिकायतों की जांच करेगा और फिर इस पर अपना फैसला देगा.'' उन्होंने आगे कहा, ''देशभर में इस समय लॉकडाउन है, जिसकी वजह से आयोग बंद है. इन हालातों में अभी जांच शुरू नहीं की जा सकती है, लेकिन लॉकडाउन खत्म होने के बाद SSC उम्मीदवारों की शिकायतों पर जल्द काम करेगा.''

बता दें कि कई उम्मीदवारों ने सोशल मीडिया के जरिए SSC से फेल किए जाने पर शिकायत की है. एक उम्मीदवार ने ट्वीट कर लिखा, "टियर 2 एग्जाम में हमने काल्पनिक पता XYZ और 123 लिखा था, लेकिन एसएससी ने इसे UFM का केस समझकर हमें फेल कर दिया."

