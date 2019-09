SSC JHT Result 2019: जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर और हिंदी प्राध्यापक की दूसरी परीक्षा का रिजल्ट जारी, यहां करें चेक

SSC JHT Result 2019: स्टाफ सिलेक्शन कमिशन ने जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर और हिंदी प्राध्यापक की भर्ती के लिए हुई दूसरी परीक्षा का रिजल्ट (SSC Result 2019) जारी कर दिया है. उम्मीदवारों का रिजल्ट एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.nic.in पर जारी किया गया है. उम्मीदवार इस वेबसाइट से ही अपना रिजल्ट (SSC JHT Paper 2 Result 2019) चेक कर सकते हैं. दूसरी परीक्षा 26 मई को कराई गई थी. जिन उम्मीदवारों को दूसरी परीक्षा में सफलता मिली है उन्हें अब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा. डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन 30 सितंबर से शुरू होगा. इसमें भाग न लेने वाले उम्मीदवारों को भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा.



SSC Result 2019 डायरेक्ट लिंक से करें चेक



SSC JHT Result 2019 Paper-II



SSC JHT Result 2019 ऐसे करें चेक

- उम्मीदवार एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.nic.in पर जाएं.

- वेबसाइट पर दिए गए रिजल्ट Junior Hindi Translators, Junior Translators, Senior Hindi Translators and Hindi Pradhyapak Examination, 2018 – Declaration of result of Paper-II to call candidates for Document Verification के लिंक पर क्लिक करें.

- रिजल्ट की पीडीएफ आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी.

- अब इस पीडीएफ में अपना नाम और रोल नंबर चेक करें.

आपको बता दें कि पहली परीक्षा 13 जनवरी 2019 को आयोजित की गई थी, जिसका रिजल्ट 22 मार्च को जारी कर दिया गया था.

