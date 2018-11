UP Police में SC के आदेश के बाद सब-इंस्पेक्टर के 833 पदों पर होगी भर्ती

खास बातें सब-इंस्पेक्टर के पदों पर जल्द ही भर्ती की जाएगी. सुप्रीम कोर्ट ने भर्ती करने का आदेश दिया है. भर्ती सब-इंस्पेक्टर के 833 खाली पदों पर होगी.

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के आदेश के बाद अब उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में जल्द ही सब-इंस्पेक्टर (UP Police Sub-Inspector) के खाली पदों पर भर्ती की जाएगी. सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश पुलिस विभाग में भारी संख्या में खाली पदों को ध्यान में रखते हुए दिया है. जिसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस (UP Police) में सब-इंस्पेक्टर के 833 पदों पर भर्ती होगी. 2011 में हुई भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी.बता दें कि यूपी पुलिस (UP Police) में सब-इंस्पेक्टर के 833 पद खाली हुए थे, क्योंकि 607 उम्मीदवारों ने ट्रेनिंग छोड़ दी थी, जबकि बचे हुए उम्मीदवार मेडिकल टेस्ट में पास नहीं हो पाए थे. आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि यूपी पुलिस में सब-इंस्पेक्टर के 8 हजार पद खाली हैं, जिनमें से कोर्ट ने 833 पदों को भरने के लिए कहा है.