Happy New Year 2019: नए साल में होगी बंपर भर्तियां, Railway, SSC, Bank और Police विभाग में भरे जाएंगे लाखों पद

खास बातें 2019 में लाखों पदों पर भर्तियां होगी. रेलवे, एसएससी, बैंक और पुलिस विभाग में बंपर वैकेंसी निकलेगी. 2019 में कई नए विज्ञापन जारी किए जाएंगे.

2019 आने वाला है और इस बार नया साल बेरोजगारों के लिए अच्छा साबित हो सकता है. 2019 में देश भर के कई सरकारी विभागों में भर्तियां की जाएगी. कई विभागों में वैकेंसी (Vacancy) 2018 के अंत में निकाली गई, जिन्हें अब 2019 में भरा जाएगा. साथ ही 2019 में कई नए विज्ञापन (Upcoming Jobs Notifications 2019) भी जारी किए जाएंगे. साल 2019 में रेलवे ( Railway ), एसएससी (SSC Jobs), बैंक (Bank Recruitment), सीआरपीएफ, बीएसएफ, पुलिस (Police Recruitment) और शिक्षा विभाग में बंपर भर्तियां होगी. केंद्र के अलावा राज्य सरकारें भी बड़े स्तर पर भर्तियां करेंगी. आइये जानते हैं 2019 में होने वाली सबसे बड़ी भर्तियों के बारें में..

रेलवे भर्ती बोर्ड ने ग्रुप सी और ग्रुप डी के पदों पर वैकेंसी 2018 के शुरुआत में निकाली थी. ग्रुप सी एएलपी, टेक्नीशियन के 60 हजार से ज्यादा पदों पर भर्ती होनी है, जबकि ग्रुप डी के 62 हजार 907 पदों पर भर्ती की जाएगी. ग्रुप सी और ग्रुप डी की पहले स्टेज की भर्ती परीक्षा समाप्त हो चुकी है. जिसका रिजल्ट दिसंबर 2018 में आना है. जिसके बाद ग्रुप सी और ग्रुप डी के अगले चरण की परीक्षाएं 2019 में होगी. रेलवे में सालों बाद इतने बड़े स्तर पर भर्ती होगी.स्टाफ सर्विस कमिशन ने जीडी कॉन्सटेबल (SSC GD Constable) के 54 हजार 953 पदों पर भर्ती के लिए जुलाई में विज्ञापन (नोटिफिकेशन) जारी किया था. इस वैकेंसी के तहत सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ), केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ), भारत तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी), सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी), राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) और सेक्रेटेरिएट सिक्योरिटी फोर्स (एसएसएफ) और असम राइफल्स में राइफलमैन (जनरल ड्यूटी) के पदों पर भर्ती होनी है. इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया 2019 में शुरू होने की उम्मीद है. साथ ही SSC में जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर,हिंदी प्राधयापक, SSC Phase VI और स्टेनोग्राफर के पदों पर भर्ती की जाएगी. जिनकी परीक्षाएं जनवरी 2019 में आयोजित की जाएगी. इसके अलावा SSC CGL की परीक्षा दोबारा कराई जा सकती है.उत्तर प्रदेश में सहायक शिक्षकों ( UP Assistant teacher ) के 69 हजार पदों पर भर्ती होनी है. यूपीटीईटी की परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं. फिलहाल इन पदों पर आवेदन की प्रक्रिया चल रही है. 2019 में भर्ती परीक्षा होगी. जिसका रिजल्ट जारी करने के बाद उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी.यूपी पुलिस (UP Police) में कॉन्सटेबल के 42 हजार पदों पर भर्ती होनी है. भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी हो चुका है. अब आगे की प्रक्रिया 2019 में होनी है. साथ ही यूपी पुलिस में जेल वार्डर (पुरुष) के 3012 पद, जेल वार्डर (महिला) के 626 पद, आरक्षी घुड़सवार के 102 पद और फायरमैन के 2065 पदों भर्ती होनी है. इन पदों पर आवेदन की प्रक्रिया चल रही है. इस वैकेंसी के संबंध में जानकारी के लिए यहां क्लिक करें. बता दें कि 2016 में निकाली गई क्लर्क, अकांउटिंग और गोपनीय सहयक के पदों पर भर्ती प्रक्रिया अब शुरू हो गई है. परीक्षा दिसंबर में होगी. जिसका रिजल्ट 2019 में जारी किया जाएगा.HSSC Group D के तहत चपरासी, बेलदार, माली, हेल्पर, असिस्टेंट और अन्य के 18 हजार 218 पदों पर भर्ती होनी है. इन पदों पर भर्ती परीक्षा हो चुकी है, जिसका रिजल्ट जल्द ही जारी कर दिया जाएगा. 2019 में भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद उम्मीदवारों की नियुक्ति की जा सकती है.बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (IBPS) ने 2018 में कई विज्ञापन जारी किए थे. IBPS ने क्लर्क के 7 हजार 275 पद, प्रोबेशनरी ऑफिसर के 4 हजार पद, Office Assistant और Officers Scale 1, 2, 3 के 10 हजार 200 और SO के 1599 पदों पर भर्ती के लिए वैकेंसी निकाली थी. इनमें से कई पदों को भरने के लिए भर्ती परीक्षा हो चुकी है, और अब आगे की प्रक्रिया 2019 में होनी है.रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड एनटीपीसी में करीब 2 लाख 50 हजार पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करेगा.CHSL के तहत विभिन्न पदों पर वैकेंसी निकाली जाएगी.बिहार पुलिस में कॉन्सटेबल के करीब 24 हजार पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया जाएगा.दिल्ली पुलिस में कॉन्सटेबल के 15 हजार खाली पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया जाएगा.हरियाणा में शिक्षकों टीजीटी और पीजीटी के 10 हजार पदों को भरने के लिए विज्ञापन जारी होगा.UPSSSC में लेखपाल के 4500, जूनियर इंजीनियर के 4,000, टेक्नीकल असिस्टेंट के 3924 पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी होगा. इन पदों के अलावा कई अन्य पदों पर भर्ती होगी. 2019 में यूपीएसएससी में 10 हजार से ज्यादा पदों पर वैकेंसी निकाली जा सकती है.