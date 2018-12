UP Assistant Teacher Admit Card: मोबाइल पर एडमिट कार्ड एक क्लिक में करें डाउनलोड

उत्तर प्रदेश में सहायक शिक्षकों (UP Assistant Teacher) के पदों पर होने वाली भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड (UP Teacher Admit Card) जारी कर दिया गया है. उम्मीदवार अपना एडमिट कार्ड (UP Assistant Teacher Admit Card) ऑफिशियल वेबसाइट atrexam.upsdc.gov.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं. उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड (Admit Card, Sarkari Results) ऑफलाइन या ईमेल के माध्यम से नहीं भेजा जाएगा. सहायक शिक्षकों के 69,000 पदों पर भर्ती परीक्षा 6 जनवरी को आयोजित की जाएगी. ये परीक्षा उत्तर प्रदेश के 900 केंद्रों पर होगी. परीक्षा सुबह 11 बजे से दोपहर 1.30 बजे तक होगी. सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा में 4 लाख 30 हजार 479 उम्मीदवार भाग लेंगे. उम्मीदवार डेस्कटॉप के अलावा मोबाइल पर भी अपना एडमिट कार्ड (UP Assistant Teacher Admit Card 2018) चेक कर सकते हैं, एडमिट कार्ड चेक करने के लिए बस आपको नीचे दिए गए कुछ स्टेप्स को फॉलों करना होगा.



UP Assistant Teacher Admit Card 2018 मोबाइल पर इन स्टेप्स से करें डाउनलोड

UP Teacher Admit Card @ atrexam.upsdc.gov.in

स्टेप 1: मोबाइल पर एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए ब्राउजर ओपन करें.

स्टेप 2: मोबाइल ब्राउजर पर ऑफिशियल वेबसाइट atrexam.upsdc.gov.in ओपन करें.

स्टेप 3: वेबसाइट पर दिए गए UP Assistant Teacher Admit Card के लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 4: मांगी गई जानकारी भरकर सबमिट करें.

स्टेप 5: आपका एडमिट कार्ड आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा.

स्टेप 6: आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं.

