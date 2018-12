UP Assistant teacher Recruitment 2018: 69 हजार पदों पर आवेदन शुरू, इन स्टेप्स से करें अप्लाई

UP Assistant Teacher Recruitment: इन पदों पर आवेदन करने की आखिरी तारीख 20 दिसंबर 2018 है.

उत्तर प्रदेश में सहायक शिक्षकों (UP Assistant teacher) के 69 हजार पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो गई है. इच्छुक लोग आज से आवेदन कर सकते हैं. इन पदों पर यूपीटीईटी (UPTET) में पास हुए उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. सहायक अध्यापक (UP Teacher Vacancy 2018) के पदों पर आवेदन करने की आखिरी तारीख 20 दिसंबर 2018 है. आप 20 दिसंबर शाम 6 बजे तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेश करा सकते हैं. आवेदन शुल्क जमा करने की आखिरी तारीख 21 दिसंबर 2018 है. जबकि उम्मीदवार अपने आवेदन पत्र का प्रिंट ऑउट 22 दिसंबर 2018 तक ले सकते हैं. उम्मीदवारों की भर्ती उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित परिषदीय प्राथमिक विघालयों में की जाएगी. उम्मीदवारों को चयन लिखित परीक्षा के आधार पर होगा. आयोग ने 69,000 सहायक अध्यापक पदों पर (Up Teacher Recruitment) आवेदन करने के लिए नई वेबसाइट शुरू की है. इच्छुक लोग वेबसाइट atrexam.upsdc.gov.in पर जाकर इन पदों पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.सहायक शिक्षकों के 69 हजार पदों पर लिखित परीक्षा होगी. लिखित परीक्षा 6 जनवरी 2019 को आयोजित की जाएगी. परीक्षा छह जनवरी को सुबह 11 से 1.30 बजे तक होगी. वहीं 8 जनवरी को वेबसाइट पर आंसर-की जारी होगी. लिखित परीक्षा का रिजल्ट 22 जनवरी को जारी होने की संभावना है.



UP Assistant teacher के लिए ऐसे करें आवेदन



उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलों कर आवेदन कर सकते हैं.इन पदों पर आवेदन करने के लिए आयोग की नई ऑफिशियल वेबसाइट http://atrexam.upsdc.gov.in पर जाएं.वेबसाइट पर दिए गए ''आवेदन पत्र के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन (पंजीकरण) करें'' के लिंक पर क्लिक करेंअपना आवेदन पत्र भरकर जमा करें.अब अपना भरा हुआ रजिस्ट्रेशन (पंजीकरण) विवरण प्रिंट करें.अब अपना भरा हुआ आवेदन पत्र प्रिंट करें. अगर आपको आवेदन करने में किसी भी प्रकार की समस्या है, तो आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं.