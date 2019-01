UP Assistant Teacher Result: जल्द जारी होगा रिजल्ट, ऐसे कर पाएंगे चेक

खास बातें संशोधित आंसर-की जल्द जारी होगी. संशोधित आंसर-की के बाद रिजल्ट जारी किया जाएगा. भर्ती परीक्षा 6 जनवरी को हुई थी.

UP Assistant Teacher News: यूपी असिस्टेंट टीचर रिजल्ट (UP Assistant Teacher Result) जल्द जारी कर दिया जाएगा. यूपी असिस्टेंट टीचर की संशोधित आंसर-की (UP Assistant Teacher Revised Answer Key) किसी भी दिन जारी की जा सकती है. संशोधित आंसर-की जारी होने के बाद भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा. आज यानी 21 जनवरी को हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद ये साफ हो जाएगा कि संशोधित आंसर-की और परीक्षा का रिजल्ट कब जारी किया जाएगा. सहायक शिक्षकों के 69 हजार पदों पर हुई लिखित परीक्षा में 4,10,440 अभ्यर्थी बैठे थे. भर्ती परीक्षा 6 जनवरी को आयोजित की गई थी. सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा (UP Assistant Teacher Exam) 900 केंद्रों पर सुबह 11 बजे से दोपहर 1.30 बजे तक हुई थी. भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड 31 दिसंबर को जारी कर दिया गया था. बता दें कि इन पदों पर यूपीटीईटी पास उम्मीदवारों ने आवेदन किया था.

UP Assistant Teacher Revised Answer Key ऐसे कर पाएंगे चेक



स्टेप 1: संशोधित आंसर-की चेक और डाउनलोड करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट atrexam.upsdc.gov.in पर जाएं.

स्टेप 2: वेबसाइट पर दिए गए संशोधित आंसर-की के लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 3: मांगी गई जानकारी भरकर सबमिट करें.

स्टेप 4: संशोधित आंसर-की आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी.

स्टेप 5: आप संशोधित आंसर-की डाउनलोड कर सकते हैं.

UP Assistant Teacher Result ऐसे कर पाएंगे चेक

स्टेप 1: रिजल्ट चेक करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट atrexam.upsdc.gov.in पर जाएं.

स्टेप 2: वेबसाइट पर दिए गए रिजल्ट के लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 3: मांगी गई जानकारी भरकर सबमिट करें.

स्टेप 4: आपका रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा.

स्टेप 5: आप अपने रिजल्ट का प्रिंट ऑउट ले पाएंगे.

अन्य खबरें

JEE Main II Registration: 8 फरवरी से शुरू होंगे रजिस्ट्रेशन, जानिए परीक्षा की तारीख

UP Police Admit Card: जल्द जारी होगा एडमिट कार्ड, ऐसे कर पाएंगे डाउनलोड