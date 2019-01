UP Police Admit Card: जल्द जारी होगा एडमिट कार्ड, ऐसे कर पाएंगे डाउनलोड

खास बातें एडमिट कार्ड जल्द ही जारी होगा. एडमिट कार्ड uppbpb.gov.in पर जारी होगा. लिखित परीक्षा 27 और 28 जनवरी को होगी.

UP Police Admit Card जल्द ही जारी कर दिया जाएगा. उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) आज या कल किसी भी दिन भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड (UP Police Admit Card 2019) जारी कर सकता है. उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड (UP Police Constable Admit Card) UPPRPB की ऑफिशियल वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जारी किए जाएंगे. कॉन्सटेबल के 49568 पदों पर लिखित परीक्षा 27 और 28 जनवरी को आयोजित की जाएगी. भर्ती परीक्षा का समय नजदीक है, ऐसे में एडमिट कार्ड किसी भी समय जारी किया जा सकता है. परीक्षा से जुड़ी हर जानकारी के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करते रहना चाहिए. बता दें कि आरक्षी नागरिक पुलिस के 31360 और आरक्षी प्रादेशिक आर्म्ड कान्सटेबुलरी के 18208 पदों पर भर्ती होनी है. भर्ती परीक्षा (UP Police 2019 Exam) में पास होने वाले उम्मीदवारों को को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और शारीरिक मानक परीक्षण के लिए बुलाया जाएगा. शारीरिक मानक परीक्षण में पास होने वाले उम्मीदवारों को शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी) के लिए बुलाया जाएगा. जिसके बाद उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी.



UP Police Admit Card 2019 ऐसे कर पाएंगे डाउनलोड



स्टेप 1: एडमिट कार्ड (UP Police Constable Admit Card) डाउनलोड करने के लिए UPPRPB की ऑफिशियल वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाएं.

स्टेप 2: वेबसाइट पर दिए गए एडमिट कार्ड के लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 3: मांगी गई जानकारी भरकर सबमिट करें.

स्टेप 4: आपका एडमिट कार्ड आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, अब आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं.

स्टेप 5: आप अपने एडमिट कार्ड का प्रिंट ऑउट भी ले सकते हैं.

आपको बता दें कि कॉन्सटेबल (UP Police Constable Recruitment) के 49568 पदों पर भर्ती के लिए अक्टूबर 2018 में नोटिफिकेशन जारी किया गया था.

