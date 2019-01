UP Police Admit Card 2019: एडमिट कार्ड जारी, यहां डायरेक्ट लिंक से करें डाउनलोड

यूपी पुलिस एडमिट कार्ड (UP Police Admit Card) जारी कर दिया गया है. NDTV से बातचीत में UPPRPB के अधिकारी ने बताया, ''एडमिट कार्ड उम्मीदवारों के लिए जारी कर दिए गए हैं, उम्मीदवार लॉग इन कर अपना एडमिट कार्ड चेक कर सकते हैं.'' कॉन्सटेबल भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड (UP Police Constable Admit Card) UPPRPB की ऑफिशियल वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जारी किया गया है. उम्मीदवार अपना एडमिट कार्ड (UP Police Admit Card 2019) इस वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं. उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर लॉग इन करना होगा. कॉन्सटेबल के 49568 पदों पर लिखित परीक्षा (UP Police 2019 Exam) 27 और 28 जनवरी को आयोजित की जाएगी. बता दें कि आरक्षी नागरिक पुलिस के 31360 और आरक्षी प्रादेशिक आर्म्ड कान्सटेबुलरी के 18208 पदों पर भर्ती होनी है. पहले चरण में लिखित परीक्षा होगी. पहले चरण की लिखित परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और शारीरिक मानक परीक्षण के लिए बुलाया जाएगा. शारीरिक मानक परीक्षण में पास होने वाले उम्मीदवारों को शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी) के लिए बुलाया जाएगा.

उम्मीदवार नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक कर अपना एडमिट कार्ड (UP Police Admit Card 2019) डाउनलोड कर सकते हैं.

UP Police Admit Card



UP Police Constable Admit Card 2019 ऐसे करें डाउनलोड



स्टेप 1: उम्मीदवार UPPRPB की ऑफिशियल वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाएं.

स्टेप 2: वेबसाइट पर दिए गए एडमिट कार्ड के लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 3: मांगी गई जानकारी भरकर सबमिट करें.

स्टेप 4: आपका एडमिट कार्ड आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा.

स्टेप 5: आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, साथ ही अपने एडमिट कार्ड का प्रिंट ऑउट भी ले सकते हैं.

अन्य खबरें

UP Police Admit Card 2019: जारी हुआ एडमिट कार्ड, ये है डायरेक्ट लिंक​

ICAI Result 2018: जारी हुआ रिजल्ट, डेस्कटॉप, SMS और ईमेल पर यूं करें चेक