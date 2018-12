UP Police Admit Card: PET और DV/PST फेज 2 का एडमिट कार्ड जारी, यहां डायरेक्ट लिंक से करें डाउनलोड

UP Police की PET परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड uppbpb.gov.in पर जारी कर दिया गया है.

खास बातें कॉन्सटेबल के लिए एडमिट कार्ड जारी किए गए हैं. ये एडमिट कार्ड PET के हैं. शारीरिक दक्षता परीक्षा 24 दिसंबर से होगी.

UPPBPB ने यूपी पुलिस कॉन्सटेबल की शारीरिक दक्षता परीक्षा का एडमिट कार्ड (UP Police PET Admit Card) जारी कर दिया है. उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड (UP Police Admit Card) डाउनलोड कर सकते हैं. ये एडमिट कार्ड उन अभ्यर्थियों के हैं, जो शारीरिक मानक परीक्षा में सफल हुए और अभी तक उनकी शारीरिक दक्षता परीक्षा नहीं हो पाई है. साथ ही डाक्यूमेंट वेरिफिकेशन और शारीरिक मानक परीक्षण फेज 2 के लिए भी एडमिट कार्ड (UP Police DV/PST Admit Card) जारी किए गए हैं. PET के अलावा DV/PST Phase 2 के एडमिट कार्ड जारी हुए हैं. जिन उम्मीदवारों का डाक्यूमेंट वेरिफिकेशन और शारीरिक मानक परीक्षण नहीं हो पाया था, ये एडमिट कार्ड उनके लिए हैं.

उम्मीदवार नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं."

UP Police Admit Card

UP Police PET Admit Card @ uppbpb.gov.in

महत्वपूर्ण तिथियां

शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) - 24 दिसंबर 2018 से शुरू (डाक्यूमेंट वेरिफिकेशन और शारीरिक मानक परीक्षण की प्रक्रिया में पास होने वाले उम्मीदवारों के लिए)

डाक्यूमेंट वेरिफिकेशन और शारीरिक मानक परीक्षण फेज 2 (DV/PST Phase 2)- 26 दिसंबर 2018 से शुरू (जिन उम्मीदवारों के डाक्यूमेंट वेरिफिकेशन और शारीरिक मानक परीक्षण नहीं पो पाई)

