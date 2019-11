UP Police: यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और PST का एडमिट कार्ड कल होगा जारी, जानिए डिटेल

UP Police Constable: डीवी और पीएसटी 28 नवंबर को आयोजित की जाएगी.

यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल (UP Police Constable) के पदों पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और शारीरिक मानक परीक्षण का आयोजन 28 नवंबर को करेगी. हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPBPB) ने कॉन्स्टेबल लिखित परीक्षा का रिजल्ट (UP Police Result) जारी किया था. सफल पाये गए अभ्यर्थियों से कुल रिक्तियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए मेरिट के आधार पर 2.5 गुना अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और शारीरिक मानक परीक्षण के लिए बुलाया जाएगा. डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और शारीरिक मानक परीक्षण के लिए एडमिट कार्ड (UP Police Constable DV PST Admit Card) 25 नवंबर 2019 यानी सोमवार को जारी किया जाएगा. उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे.



UP Police Constable DV PST Admit Card ऐसे कर पाएंगे डाउनलोड



- उम्मीदवार एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाएं.

- वेबसाइट पर दिए गए एडमिट कार्ड के लिंक पर क्लिक करें.

- मांगी गई जानकारी सबमिट करें.

- आपकी स्क्रीन पर एडमिट कार्ड आ जाएगा.

- अब इसे डाउनलोड कर लें.

बता दें कि यूपी पुलिस ने कॉन्स्टेबल के पदों पर भर्ती के लिए पिछले साल अक्टूबर में नोटिफिकेशन जारी किया था. कॉन्स्टेबल के 49,568 पदों में से सिपाही के 31,360 पद और पीएसी में सिपाही के 18,208 पद शामिल हैं.

