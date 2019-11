UP Police Constable: कॉन्स्टेबल के 49,568 पदों पर हुई परीक्षा की फाइनल आंसर-की ऐसे करें डाउनलोड

यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती (UP Police Constable Recruitment) परीक्षा की फाइनल आंसर-की जारी कर दी गई है. फाइनल आंसर-की (UP Police Constable Final Answer Key) उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) की ऑफिशियल वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जारी की गई है. उम्मीदवार इस वेबसाइट से ही आंसर-की चेक और डाउनलोड कर सकते हैं. फाइनल आंसर-की (UP Police Final Answer Key) के बाद अब रिजल्ट (UP Police Constable Result) किसी भी दिन जारी किया जा सकता है. कॉन्स्टेबल के 49,568 पदों पर लिखित परीक्षा 27 और 28 जनवरी को आयोजित की गई थी. कॉन्स्टेबल के 49,568 पदों में से सिपाही के 31,360 पद और पीएसी में सिपाही के 18,208 पद शामिल हैं. इन पदों पर नोटिफिकेशन पिछले साल अक्टूबर में जारी किया गया था.



UP Police Constable Final Answer key डायरेक्ट लिंक से करें डाउनलोड



उम्मीदवार नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर फाइनल आंसर-की डाउनलोड कर सकते हैं.

UP Police Constable Final Answer key Direct Link



आपको बता दें कि लिखित परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवारों को शारीरिक मानक परीक्षण देना होगा. शारीरिक मानक परीक्षण में पास होने वालों को डॉक्यूमेंट्स वेरिफाई कराने होंगे और फिर शारीरिक दक्षता परीक्षा देनी होगी. जिसके बाद उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा.



