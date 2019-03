UP Police Constable Result: जल्द ही जारी होगा रिजल्ट, ये हैं फाइनल आंसर-की के डायरेक्ट लिंक

खास बातें कॉन्सटेबल परीक्षा का रिजल्ट जल्द जारी होगा. फाइनल आंसर-की जारी कर दी गई है. कॉन्सटेबल परीक्षा 27 और 28 जनवरी को हुई थी.

उत्तर प्रदेश पुलिस (UP Police) जल्द ही जनवरी में हुई कॉन्सटेबल भर्ती परीक्षा का रिजल्ट (UP Police Constable Result) जारी कर देगा. यूपी पुलिस ने मंगलवार को फाइनल आंसर-की (UP Police Final Answer Key) जारी की थी. उम्मीदवार फाइनल आंसर-की UPPRPB की ऑफिशियल वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाकर चेक और डाउनलोड कर सकते हैं. फाइनल आंसर-की जारी हो चुकी है ऐसे में रिजल्ट (UP Police Result) जल्द ही जारी कर दिया जाएगा. उम्मीदवार अपना रिजल्ट (UP Police Result 2019) ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर पाएंगे. बता दें कि कॉन्सटेबल के 49,568 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा 27 और 28 जनवरी को आयोजित की गई थी. कॉन्सटेबल के 49,568 पदों पर नोटिफिकेशन अक्टूबर में जारी किया गया था. जिन उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा में सफलता मिलेगी उन्हें शारीरिक मानक परीक्षण देना होगा. शारीरिक मानक परीक्षण में पास होने वालों को डॉक्यूमेंट्स वेरिफाई कराने होंगे और फिर शारीरिक दक्षता परीक्षा देनी होगी.

उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलों कर यूपी पुलिस कॉन्सटेबल रिजल्ट (UP Police Constable Result) चेक कर पाएंगे.



UP Police Result 2019 ऐसे कर पाएंगे चेक



स्टेप 1: उम्मीदवार अपना रिजल्ट करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाएं.

स्टेप 2: वेबसाइट पर दिए गए रिजल्ट के लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 3: अब मांगी गई जानकारी भरकर सबमिट करें.

स्टेप 4: आपका रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा.

स्टेप 5: भविष्य के लिए आप अपने रिजल्ट का प्रिंट ऑउट ले पाएंगे.

उम्मीदवार नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक कर फाइनल आंसर-की (UP Police Final Answer Key) चेक कर सकते हैं.

27 Jan Shift 1

27 Jan Shift 2

28 Jan Shift 1

28 Jan Shift 2

