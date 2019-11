UP Police Result 2013: यूपी पुलिस में 3,295 पदों पर हुई परीक्षा का रिजल्ट जारी, ये है डायरेक्ट लिंक

UP Police 2013 Result: यूपी पुलिस रिजल्ट वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जारी किया गया है.

यूपी पुलिस ने कॉन्स्टेबल भर्ती परीक्षा का रिजल्ट (UP Police Constable Result) जारी कर दिया है. सिपाही एवं समक्षक पदों पर सीधी भर्ती 2013 के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए रिक्त 3295 पदों पर हुई भर्ती परीक्षा का रिजल्ट (Upprpb Up Police Result) जारी किया गया है. उम्मीदवारों का रिजल्ट उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (Upprpb) की ऑफिशियल वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जारी किया गया है. उम्मीदवार अपना रिजल्ट (UP Police Result 2013) इस वेबसाइट पर जाकर ही चेक कर सकते हैं. चयनित हुए उम्मीदवारों की लिस्ट वेबसाइट पर अपलोड की गई है. लिस्ट में रोल नंबर और नाम दिए गए हैं.



Upprpb Up Police Constable Result डायरेक्ट लिंक से करें चेक



उम्मीदवार नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक्स की मदद से अपना रिजल्ट आसानी से चेक कर सकते हैं.

List01 2013 CP MALES ROLL WISE

List01a 2013 CP FEMALES ROLL WISE

List01b 2013 CP DFF ROLL WISE

List02 2013 PAC MALES ROLL WISE

List03 2013 FIREMEN MALES ROLL WISE

बोर्ड ने कट-ऑफ भी जारी की है. इसमें अनारक्षित श्रेणी के लिए कट आफ मार्क्स 313.616, अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के लिए 307.233, अनुसूचित जाति के लिए 283.4033 और अनुसूचित जनजाति के लिए 247.2333 है.

