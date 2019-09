UP Police Result 2019: यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जल्द होगा जारी, ऐसे कर पाएंगे चेक

UP Police 2019 Result: यूपी पुलिस में कॉन्स्टेबल के 49,568 पदों पर भर्तियां होनी हैं.

UP Police Result 2019: यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती परीक्षा का रिजल्ट (UP Police Bharti Result) जल्द जारी कर दिया जाएगा. उम्मीदवार अपना रिजल्ट (UP Police Constable Result) UPPRPB की ऑफिशियल वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाकर चेक कर पाएंगे. यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती परीक्षा 27 और 28 जनवरी को आयोजित की गई थी. यूपी पुलिस में कॉन्स्टेबल के 49,568 पदों पर भर्तियां होनी हैं, इनमें सिपाही के 31,360 पद और पीएसी में सिपाही के 18,208 पद शामिल हैं. इन पदों पर नोटिफिकेशन पिछले साल अक्टूबर में जारी किया गया था. आपको बता दें कि लिखित परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवारों को शारीरिक मानक परीक्षण देना होगा. शारीरिक मानक परीक्षण में पास होने वालों को डॉक्यूमेंट्स वेरिफाई कराने होंगे और फिर शारीरिक दक्षता परीक्षा देनी होगी. जिसके बाद उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा.



उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप्स से कॉन्स्टेबल भर्ती परीक्षा का रिजल्ट चेक कर सकते हैं.



UP Police Constable Result 2019 ऐसे कर पाएंगे चेक



स्टेप 1: उम्मीदवार अपना रिजल्ट करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाएं.

स्टेप 2: वेबसाइट पर दिए गए रिजल्ट के लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 3: अब मांगी गई जानकारी भरकर सबमिट करें.

स्टेप 4: आपका रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा.

स्टेप 5: भविष्य के लिए आप अपने रिजल्ट का प्रिंट ऑउट ले पाएंगे.

