UP Police Constable Result 2018: कुछ ही देर में जारी होगा रिजल्ट, यहां कर पाएंगे चेक

UP Police Constable Result 2018 ऐसे कर पाएंगे चेक

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPBPB) आज सिविल पुलिस और पीएसी में कॉन्सटेबल के पदों पर हुई भर्ती परीक्षा का रिजल्ट ( UP Police Result 2018 ) जारी कर देगा. ऑफिशियल नोटिफिकेशन के मुताबिक परीक्षा का रिजल्ट (UP Police Constable Result 2018) 2 बजे जारी कर दिया जाएगा. जिन उम्मीदवारों ने परीक्षा दी थी वे उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट (UP Police Direct Recruitment Result) चेक कर सकते हैं. लिखित परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवारों को शारीरिक मानक परीक्षण में भाग लेने का मौका मिलेगा. शारीरिक मानक परीक्षण पांच दिसंबर से होगा.बता दें कि यूपी पुलिस (UP Police) में कॉन्सटेबल के करीब 42 हजार पदों पर भर्ती की लिखित परीक्षा 25 और 26 अक्टूबर को आयोजित की गई थी. लिखित परीक्षा 25 अक्टूबर को एक शिफ्ट और और 26 अक्टूबर को 2 शिफ्टों में हुई थी. परीक्षा के 16 जिलों में 482 केंद्रों में हुई थी.रिजल्ट चेक करने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाएं.वेबसाइट पर दिए गए रिजल्ट के लिंक पर क्लिक करें.अब मांगी गई जानकारी भरकर सबमिट करें.आपका रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा.आप रिजल्ट का प्रिंट ऑउट ले सकते हैं.