UP Police Result 2018: रिजल्ट और एडमिट कार्ड जारी, मोबाइल पर इस Direct Link से करें चेक

यूपी पुलिस (UP Police) कॉन्सटेबल भर्ती परीक्षा का रिजल्ट (UP Police Result 2018) जारी कर दिया गया है. भर्ती परीक्षा का रिजल्ट (UP Police Result) बुधवार रात को जारी किया गया था. उम्मीदवार अपना रिजल्ट UPPBPB की ऑफिशियल वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं. रिजल्ट (UP Police Constable Result 2018) के साथ ही शारीरिम मानक और दक्षता परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड भी जारी कर दिए गए हैं. रिजल्ट (Sarkari Result UP Police) चेक करने का लिंक एक्टिव हो गया है, लेकिन ज्यादा ट्रैफिक होने के चलते ये बार बार क्रैश हो रहा है. ऐसे में उम्मीदवारों को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. बता दें कि परीक्षा के रिजल्ट का उम्मीदवारों को लंबे समय से इंतजार था, रिजल्ट जारी होने के बाद भी उम्मीदवार अपना रिजल्ट नहीं चेक कर पा रहे हैं.आपको बता दें कि जिन उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा में सफलता हासिल हुई है, उन्हें शारीरिक मानक परीक्षण में भाग लेने का मौका मिलेगा. शारीरिक मानक परीक्षण के बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी. कॉन्सटेबल के 42 हजार पदों पर हुई भर्ती परीक्षा 25 और 26 अक्टूबर को हुई थी.



ये रहा Direct Link- https://cdn.digialm.com//per/g01/pub/1339/ASM/WebPortal/1/index.html?1339@@1@@1#! उम्मीदवार नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक कर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं.



UP Police Result 2018

UP Police Constable Result 2018: रिजल्ट के साथ एडमिट कार्ड जारी हुआ है.

स्टेप 1: उम्मीदवार उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाएं.

स्टेप 2: वेबसाइट के होमपेज पर दिए गए ''आरक्षी नागरिक पुलिस एवं आरक्षी पी0ए0सी0 के पदों पर सीधी भर्ती-2018 में अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा हेतु अर्ह अभ्यर्थियों के प्रवेश-पत्र डाउनलोड करने हेतु लिंक'' पर क्लिक करें.

स्टेप 3: नया पेज खुलने पर, मांगी गई जानकारी भरकर सबमिट करें.

स्टेप 4: आपका रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, आप अपने रिजल्ट का प्रिंट ऑउट ले सकते हैं.



1.5 गुना अभ्यार्थियों को शारीरिक मानक परीक्षण के लिए बुलाया जाएगा

शारीरिक मानक परीक्षण उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों कानपुर नगर, झांसी, गोरखपुर, बस्ती, गोण्डा, लखनऊ, अयोध्या, आगरा, अलीगढ़, बरेली, मुरादाबाद, मेरठ, सहारनपुर, वाराणसी, आजमगढ़, मिर्जापुर, प्रयागराज और बांदा जिले में आयोजित की जाएगी.