UP Police Result 2019: कॉन्सटेबल का रिजल्ट जारी, यहां डायरेक्ट लिंक से करें चेक

UP Police ने कॉन्सटेबल भर्ती परीक्षा का रिजल्ट (UP Police Result) जारी कर दिया है. कॉन्सटेबल परीक्षा में 41,520 उम्मीदवारों को सफलता हासिल हुई है. उम्मीदवारों का रिजल्ट उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPBPB) की ऑफिशियल वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जारी किया गया है. उम्मीदवार इस वेबसाइट पर जाकर ही अपना रिजल्ट (UP Police Result 2019) चेक कर सकते हैं. रिजल्ट जारी होने के बाद वेबसाइट पर दिए गए रिजल्ट के लिंक भारी ट्रैफिक के चलते बार-बार क्रैश हो रहे हैं. यूपी पुलिस में कॉन्सटेबल के पदों पर होने वाली ये दूसरी सबसे बड़ी भर्ती है. कॉन्सटेबल के 49,568 पदों पर भर्ती के लिए पिछले साल अक्टूबर में विज्ञापन जारी किया गया था. यूपी पुलिस कॉन्सटेबल (UP Police Constable) परीक्षा 27 और 28 जनवरी को आयोजित की गई थी. परीक्षा की आंसर-की फरवरी 2019 के पहले सप्ताह में जारी की गई थी. आपको बता दें कि पहले स्टेज की लिखित परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवारों को दूसरे स्टेज के शारीरिक मानक परीक्षण के लिए बुलाया जाएगा. जिसके बाद उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट्स वेरिफाई कराने होंगे और फिर शारीरिक दक्षता परीक्षा देनी होगी.

UP Police Result Notice

उम्मीदवार अपना रिजल्ट चेक करने के लिए नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करें.

UP Police Constable Result



UP Police Result 2019 ऐसे कर सकते हैं चेक और डाउनलोड



स्टेप 1: उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाएं.

स्टेप 2: वेबसाइट पर दिए गए रिजल्ट के लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 3: अब उम्मीदवारों की स्क्रीन पर एक पीडीएफ आ जाएगी.

स्टेप 4: उस पीडीएफ में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर दिया होगा.

स्टेप 5: आप पीडीएफ का प्रिंट ऑउट ले सकते हैं.

स्टेप 6: डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक कर आप पीडीएफ डाउनलोड भी कर सकते हैं.

