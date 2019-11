UP Police Result 2019: यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल रिजल्ट आज हो सकता है जारी, ये है डायरेक्ट लिंक

UPPRPB, UP Police Result 2019: यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती परीक्षा का रिजल्ट (UP Police Constable Result 2019) आज जारी किया जा सकता है. मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक आज ऑफिशियल वेबसाइट uppbp.gov.in पर रिजल्ट (UP Police Result) अपलोड किया जा सकता है. हमने बोर्ड (UPPRPB) के एक वरिष्ठ अधिकारी सुरेश्वर से सपंर्क किया लेकिन उन्होंने रिजल्ट (UP Police Result 2019) के संबंध में जानकारी देने से इंकार कर दिया. बता दें कि यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 27 और 28 जनवरी को आयोजित की गई थी.



इस परीक्षा में 19 लाख उम्मीदवारों ने भाग लिया था. परीक्षा का रिजल्ट आने के बाद पास होने वाले उम्मीदवारों को आगे की प्रक्रिया में भाग लेना होगा. उम्मीदवारों को शारीरिक दक्षता परीक्षा, शारीरिक मानक परीक्षण और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया में को पूरा करना होगा. जिसके बाद जनवरी में इस भर्ती का फाइनल रिजल्ट जारी किया जाएगा.



UP Police Result डायरेक्ट लिंक से कर पाएंगे चेक



उम्मीदवार नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक कर अपना रिजल्ट चेक कर सकेंगे.

UP Police Result 2019 Direct Link

यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल रिजल्ट ऐसे भी कर पाएंगे चेक

- UPPRPB की वेबसाइट uppbp.gov.in पर जाएं.

- वेबसाइट पर दिेए गए रिजल्ट के लिंक पर क्लिक करें.

- अब मांगी गई जानकारी भरें.

- रिजल्ट स्क्रीन पर आ जाएगी.

- आप रिजल्ट का प्रिंट ले सकते हैं.

बता दें कि कॉन्स्टेबल के 49,568 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन पिछले साल अक्टूबर में जारी किया गया था. यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल के 49,568 पदों पर भर्तियां करेगा. इनमें सिपाही के 31,360 पद और पीएसी में सिपाही के 18,208 पद शामिल हैं.

