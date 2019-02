UP Police Result 2019: जल्द जारी होगा कॉन्सटेबल भर्ती परीक्षा का रिजल्ट, ऐसे कर पाएंगे चेक

खास बातें कॉन्सटेबल भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जल्द जारी होगा. आंसर-की जारी हो चुकी है. परीक्षा 27 और 28 जनवरी को हुई थी.

UP Police की कॉन्सटेबल भर्ती परीक्षा का रिजल्ट (UP Police Result) जल्द जारी कर दिया जाएगा. कॉन्सटेबल परीक्षा का रिजल्ट (UP Police Result 2019) इस महीने जारी होने की उम्मीद है. परीक्षा का रिजल्ट (UP Police Constable Result) कब जारी होगा इसकी कोई तारीख सामने नहीं आई है, ऐसे में आयोग किसी भी दिन परीक्षा का रिजल्ट जारी कर सकता है. भर्ती परीक्षा का रिजल्ट (UP Police Constable Result 2019) ऑफिशियल वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जारी किया जाएगा. उम्मीदवार इस वेबसाइट पर जाकर ही अपना रिजल्ट चेक कर पाएंगे. उम्मीदवारों को अपना रिजल्ट चेक करने के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड की मदद से लॉग इन करना होगा. बता दें कि यूपी पुलिस कॉन्सटेबल परीक्षा की आंसर-की पहले ही जारी कर चुका है. कॉन्सटेबल भर्ती परीक्षा 27 और 28 जनवरी को राज्य के विभिन्न केंद्रों में आयोजित की गई थी.

यूपी पुलिस कॉन्सटेबल की पहले चरण की परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवारों को दूसरे चरण की प्रक्रिया में शामिल होने का मौका मिलेगा. दूसरे चरण में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और शारीरिक मानक परीक्षण के लिए बुलाया जाएगा. शारीरिक मानक परीक्षण में पास होने वाले उम्मीदवारों को शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी) के लिए बुलाया जाएगा.



UP Police Constable Result 2019 ऐसे कर पाएंगे चेक



स्टेप 1: उम्मीदवारों को अपना रिजल्ट चेक करने के लिए UPPRPB की ऑफिशियल वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाना होगा.

स्टेप 2: वेबसाइट पर दिए गए रिजल्ट के लिंक पर क्लिक करना होगा.

स्टेप 3: अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर लॉग इन करना होगा.

स्टेप 4: आपका रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा.

स्टेप 5: आप अपने रिजल्ट का प्रिंट ऑउट ले पाएंगे.

