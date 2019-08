UP 69,000: यूपी सहायक शिक्षक 69 हजार भर्ती पर अब तक नहीं हुआ कोई फैसला, परेशान है लाखों उम्मीदवार

UP Teacher 69,000 Recruitment: यूपी 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा 6 जनवरी को आयोजित की गई थी. इ

UP 69,000 Teacher Recruitment: उत्तर प्रदेश में सहायक शिक्षकों (UP Assistant Teacher) के पदों पर भर्ती लंबित है. यूपी सरकार ने पिछले साल सहायक शिक्षकों के 69,000 पदों पर भर्ती का ऐलान किया था. यूपी 69000 शिक्षक भर्ती परीक्षा 6 जनवरी को आयोजित की गई थी. इस परीक्षा में बीटीसी, बीएट और यूपीटेट पास उम्मीदवारों ने भाग लिया था. यह भर्ती 15 फरवरी तक पूरी की जानी थी. लेकिन अभी तक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट (UP 69000 Teacher Result) ही नहीं आ पाया है. सहायक शिक्षक भर्ती मामला हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में चल रहा है और कोर्ट में सुनवाई के बाद ही भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ पाएगी. दहअसल, क्वालिफाइंग मार्क्स 65 व 60 प्रतिशत तय किए जाने के विरोध में कई उम्मीदवारों ने हाईकोर्ट में याचिकाएं दाखिल की थी.

अभ्यर्थियों का कहना है कि मेरिट (क्वालिफाइंग मार्क्स) को लेकर जानकारी परीक्षा के बाद जारी की गई. उनका कहना है कि इससे पहले हुई परीक्षा में 45 और 40 कट ऑफ निर्धारित की गई थी. इस पर शिक्षामित्रों ने 17 जनवरी को हाईकोर्ट में याचिका दायर की. हाईकोर्ट ने 29 मार्च को अपने आदेश में कहा- 68500 शिक्षक भर्ती परीक्षा का कटऑफ 40/45 प्रतिशत बहाल कर दिया. जिसके बाद सरकार ने 29 मार्च के आदेश के खिलाफ दो महीने देर से 27 मई को डबल बेंच में अपील दाखिल की. जिसकी सुनवाई अब तक नहीं हो पाई है.

आपको बता दें कि भर्ती अभी तक पूरी नहीं हो पाने के चलते परेशान उम्मीदवार रोल यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ट्वीट कर रहे हैं.

