UP Police Result 2019: कभी भी आ सकता है कॉन्स्टेबल के 49,568 पदों पर हुई परीक्षा का रिजल्ट

UP Police Result: कॉन्स्टेबल भर्ती परीक्षा का रिजल्ट कभी भी आ सकता है.

UP Police Result 2019: यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल लिखित परीक्षा का रिजल्ट (UP Police Constable Result) कभी भी जारी कर सकता है. कुछ दिन पहले ही आयोग ने परीक्षा की फाइनल आंसर-की जारी की थी. ऐसे में अब रिजल्ट जल्द ही जारी कर दिया जाएगा. परीक्षा का रिजल्ट (UP Police Result 2019) UPPRPB की वेबसाइट uppbp.gov.in पर जारी किया जाएगा. उम्मीदवार इस वेबसाइट से ही रिजल्ट चेक कर सकेंगे. लिखित परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवारों को शारीरिक मानक परीक्षण देना होगा. शारीरिक मानक परीक्षण में पास होने वालों को डॉक्यूमेंट्स वेरिफाई कराने होंगे और फिर शारीरिक दक्षता परीक्षा देनी होगी. जिसके बाद उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा.



UP Police Constable Result इन आसान स्टेप्स से कर पाएंगे चेक

स्टेप 1: रिजल्ट के लिए UPPRPB की वेबसाइट uppbp.gov.in पर जाएं.

स्टेप 2: वेबसाइट पर दिेए गए रिजल्ट के लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 3: अब मांगी गई जानकारी भरें.

स्टेप 4: रिजल्ट स्क्रीन पर आ जाएगी.

स्टेप 5: आप रिजल्ट का प्रिंट ले सकते हैं.



बता दें कि कॉन्स्टेबल के 49,568 पदों पर लिखित परीक्षा 27 और 28 जनवरी को आयोजित की गई थी. कॉन्स्टेबल के 49,568 पदों में से सिपाही के 31,360 पद और पीएसी में सिपाही के 18,208 पद शामिल हैं. इन पदों पर नोटिफिकेशन पिछले साल अक्टूबर में जारी किया गया था.

अन्य खबरें

एग्जाम स्ट्रेस दूर करने के लिए स्टूडेंट्स को कब्र में लिटा रही है ये यूनिवर्सिटी, जमकर हो रही है बुकिंग

कंप्यूटर जैसे तेज दिमाग वाले बिहार के वशिष्ठ नारायण सिंह ने नासा में किया था काम, जानिए उनके बारे में