UPPSC JE Result: जूनियर इंजीनियर 2013 परीक्षा का रिजल्ट जारी, ऐसे करें चेक

खास बातें जूनियर इंजीनियर 2013 की भर्ती का रिजल्ट जारी हो गया है. उम्मीदवारों का रिजल्ट 4 मार्च 2020 तक वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा. उम्मीदवार सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट से ही रिजल्ट चेक कर सकेंगे.

UPPSC JE Result 2013: उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने जूनियर इंजीनियर (UPPSC Junior Engineer) 2013 की भर्ती का रिजल्ट जारी कर दिया है. जिन उम्मीदवारों ने 2013 में हुई जूनियर इंजीनियर की परीक्षा में भाग लिया था वे अपना रिजल्ट (UPPSC Junior Engineer Result) ऑफिशियल वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाकर चेक कर सकते हैं. उम्मीदवारों का रिजल्ट 4 मार्च 2020 तक वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा. UPPSC इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन 2013 का रिजल्ट 09 दिसंबर 2019 से 09 जनवरी 2020 के मध्य हुए इंटरव्यू के परिणाम पर आधारित है.

उम्मीदवार नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक से अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं.

UPPSC JE Result Direct Link

उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप्स की मदद से भी अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं.



UPPSC Junior Engineer Result 2013 इन स्टेप्स से करें चेक



स्टेप 1: उम्मीदवार अपना रिजल्ट चेक करने के लिए वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाएं.

स्टेप 2: वेबसाइट पर दिए गए List of Candidates selected in Junior Engineer Examination 2013 for the post of J.E. (CIVIL) के लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 3: अब एक पीडीएफ आपकी स्क्रीन पर खुल जाएगा.

स्टेप 4: इस पीडीएफ में अपना रोल नंबर और नाम चेक करें.

स्टेप 5: अगर इसमें आपका नाम और रोल नंबर है तो आप पास हो गए हैं.