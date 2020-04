UPSC CAPF: रिजल्ट के 8 महीने बाद भी ज्वॉइनिंग नहीं, सोशल मीडिया पर गरमाया मुद्दा

UPSC ने कुल 398 पदों पर भर्ती निकाली थी. इसमें 179 सीआरपीएफ (CRPF), 84 सीआईएसएफ (CISF), 46 आईटीबीपी (ITBP), 29 एसएसबी (SSB) और 60 वैकेंसी बीएसएफ (BSF) में थीं. हालांकि, बाद में वैकेंसी की संख्या बढ़ाकर 466 कर दी गई थी. इन परीक्षाओं में शामिल होने वाले उम्मीदवारों की शिकायत है कि एसएसबी (SSB) को छोड़कर बाकी किसी फोर्स को अब तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिए गए हैं.

@PMOIndia@HMOIndia@DGSSB Sir, candidates other than those allotted to #SSB from #CAPF2018 ,are waiting for months to be called to join. Selection process for CAPFs usually takes very long leading to many problems like shortage of officers at entry level for vacancies arising