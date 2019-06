UPSC CDS Notification: यूपीएससी सीडीएस नोटिफिकेशन जारी, 417 पदों पर होगी भर्ती, ऐसे करें अप्लाई

UPSC CDS: संघ लोक सेवा आयोग ने सीडीएस 2 परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन (UPSC CDS Notification) जारी कर दिया है. नोटिफिकेशन (UPSC CDS 2 2019 Notification) UPSC की वेबसाइट upsc.gov.in पर जारी किया गया है. सीडीएस परीक्षा (UPSC CDS 2 Exam) के माध्यम से 417 पदों पर भर्ती की जाएगी. कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज परीक्षा के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं. आवेदन करने की आखिरी तारीख 8 जुलाई 2019 है. इच्छुक लोग 8 जुलाई को शाम 6 बजे तक आवेदन कर सकते हैं. UPSC CDS लिखित परीक्षा का आयोजन 8 सितंबर 2019 को किया जाएगा. UPSC हर साल इंडियन मिलिट्री सर्विसेज, इंडियन नेवल एकेडमी, एयर फोर्स एकेडमी और ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित करवाता है. इस परीक्षा में पास होने वालें उम्मीदवारों को इंटरव्यू देना होता है जिसके बाद उम्मीदवारों के प्रदर्शन के आधार पर उनकी नियुक्ति होती है. इच्छुक उम्मीदवारों के लिए सीडीएस परीक्षा से संबंधित अधिक जानकारी नीचे दी गई है.

एकेडमी के अनुसार पदों का विवरण

इंडियन मिलिट्री एकेडमी (IMA), देहरादून: 100 पद

इंडियन नेवल एकेडमी (INA), एझिमला : 45 पद

एयर फोर्स एकेडमी (AFA), हैदराबाद, पद: 32 पद

ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी (OTA), चेन्नई (पुरुष): 225 पद

ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी (OTA), चेन्नई (महिला): 15 पद

कुल पदों की संख्या: 417

योग्यता

स्नातक डिग्री वाले आईएमए और ओटीए के लिए आवेदन कर सकते हैं. जबकि आईएनए के लिए इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए और एएफए के लिए 12वीं पास और इंजीनियरिंग डिग्री वाले दोनों ही आवेदन कर सकते हैं.

UPSC CDS के लिए ऐसे करें आवेदन

- आवेदन करने के लिए यूपीएससी की वेबसाइट upsconline.nic.in पर जाएं.

- वेबसाइट पर दिए गए ONLINE APPLICATION FOR VARIOUS EXAMINATIONS OF UPSC के लिंक पर क्लिक करें.

- अब CDS के Click Here for PART I के लिंक पर क्लि करें.

- पार्ट 1 एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर लें.

- पार्ट 1 के बाद पार्ट 2 के लिए पंजीकरण कर लें.

- पंजीकरण होने के बाद उसका प्रिंट ऑउट ले लें.

ऑफिशियल नोटिफिकेशन के लिए यहां क्लिक करें.

सरकारी नौकरी की खबरों के लिए यहां क्लिक करें.

