UPSC 2019: IES और ISS परीक्षा के लिए इन स्टेप्स से करें आवेदन, जानिए हर डिटेल

खास बातें IES और ISS परीक्षा के लिए आवेदन चल रहे हैं. इंडियन इकोनोमिक्स सर्विस के लिए 32 पदों पर भर्ती होगी. इंडियन स्टेटिस्टिकल सर्विस के लिए 33 पदों पर भर्ती होगी.

यूपीएससी इंडियन इकोनोमिक्स सर्विस (UPSC IES) और इंडियन स्टेटिस्टिकल सर्विस (UPSC ISS) परीक्षा 2019 के लिए आवेदन की प्रक्रिया चल रही है. इस परीक्षा के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 16 अप्रैल है. यूपीएससी (UPSC) 28 जून को परीक्षा आयोजित करेगा. बता दें कि आयोग ने इंडियन इकोनोमिक्स सर्विस (IES) के लिए 32 पद और इंडियन स्टेटिस्टिकल सर्विस (ISS) के लिए 33 पद के लिए 20 मार्च को नोटिफिकेशन जारी किया था. अगर आप इस परीक्षा के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो नीचे दी गई जानकारी को ध्यान से पढ़ने के बाद ही अप्लाई करें.

उम्र सीमा

उम्मीदवार की न्यूनतम उम्र 21 साल और अधिकतम उम्र 30 साल होनी चाहिए. उम्र की गणना 1 अगस्त, 2019 के हिसाब से की जाएगी.

आवेदन फीस

200 रुपये

UPSC IES/ISS 2019: इस आधार पर होगा चयन

इंडियन इकोनोमिक्स सर्विस (IES) और इंडियन स्टेटिस्टिकल सर्विस (ISS) परीक्षा 2 चरणों में होगी. पहले चरण में 1000 अंक की लिखित परीक्षा होगी. दूसरे चरण में 200 अंक की विवा वॉयस (मौखिक परीक्षा) होगी.

UPSC IES, ISS 2019 परीक्षा से संबंधित अधिक जानकारी के लिए यहां क्लिक करें.



UPSC IES/ISS Exam 2019 के लिए इन स्टेप्स से करें आवेदन



स्टेप 1: आवेदन करने के लिए UPSC की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाएं.

स्टेप 2: वेबसाइट पर दिए गए Apply online' पर क्लिक करें.

स्टेप 3: अब ‘Online Application for Various Examinations' पर क्लिक करें.

स्टेप 4: इसके बाद‘ONLINE APPLICATION FOR VARIOUS EXAMINATIONS OF UPSC' पर क्लिक करें.

स्टेप 5: अब भारतीय सांख्यिकी सेवा परीक्षा (ISS) या भारतीय आर्थिक सेवा परीक्षा (IES) के 'Click Here for PART I' पर क्लिक करें.

स्टेप 6: अब दी गई जानकारी पढ़ें और ‘YES' पर क्लिक करें.

स्टेप 7: अब एप्लीकेशन फॉर्म आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, मांगी गई जानकारी भरकर ‘Continue आगे बढ़े' पर क्लिक करें.

स्टेप 8: अब फोटो और सिग्नेचर अपलोड करें, ध्यान रहे कि फोटो का साइज 5 -25 KB होना चाहिए.

स्टेप 9: अपनी आवेदन फीस का भुगतान करें.

स्टेप 10: सभी प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद भविष्य के लिए एप्लीकेशन का प्रिंट आउट ले लें.

