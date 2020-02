UPSC CSE Notification 2020: सिविल सर्विसेज परीक्षा के लिए आवेदन शुरू, इन स्टेप्स से करें अप्लाई

खास बातें सिविल सर्विसेज परीक्षा के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है. आवेदन करने की आखिरी तारीख 6 मार्च है. परीक्षा के माध्यम से इस बार 796 पदों पर भर्ती की जाएगी.

UPSC Civil Services परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन (UPSC Notification 2020) जारी कर दिया गया है. सिविल सेवा परीक्षा के नोटिफिकेशन (UPSC CSE Notification 2020) आने के साथ ही आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 3 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं. सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से इस बार 796 पदों पर भर्ती की जाएगी. सिविल सेवा परीक्षा से जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण जानकारी नीचे दी गई है.

पदों की संख्या

796

योग्यता

उम्मीदवार मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट होना चाहिए.

उम्र सीमा

उम्मीदवार की न्यूनतम उम्र 21 साल होनी चाहिए.

आवेदन फीस

उम्‍मीदवारों (महिलाएं/ एससी/ एसटी/ बेंचमार्क दिव्यांगता वाले उम्‍मीदवार जिन्‍हें फीस नहीं देनी है) को 100 रुपये फीस देनी होगी.

UPSC Civil Services Notification 2020: जारी हुआ नोटिफिकेशन, 796 पदों पर होगी भर्ती, यहां देखें हर डिटेल

ऐसे होता है चयन

UPSC CSE परीक्षा 3 स्टेज में होती है. पहले स्टेज में प्रीलिम्स परीक्षा होगी. प्री परीक्षा के बाद मेन परीक्षा होगी. प्री परीक्षा में पास होने वाले ही मेन परीक्षा में भाग ले सकेंगे. इसके बाद इंटरव्यू होगा. मेन परीक्षा 1750 अंकों की होती है जबकि इंटरव्यू 275 अंकों का होता है. उम्मीदवार का चयन मेन्स और इंटरव्यू में प्राप्तांकों के आधार पर किया जाता है.

UPSC Civil Services Notification (इस लिंक पर क्लिक कर देखें नोटिफिकेशन)



UPSC Civil Services Registration Link (इस लिंक पर क्लिक कर करें अप्लाई)



UPSC Civil Services के लिए ऐसे करें आवेदन



स्टेप 1: आवेदन करने के लिए UPSC की वेबसाइट upsconline.nic.in पर जाएं.

स्टेप 2: वेबसाइट पर दिए गए ONLINE APPLICATION FOR VARIOUS EXAMINATIONS OF UPSC के लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 3: Click Here for PART I भाग- I के लिए यहां क्लिक करें.

स्टेप 4: सभी निर्दश पढ़ने के बाद YES पर क्लिक करें.

स्टेप 5: अब नाम, जन्म तिथि, पिता का नाम, माता का नाम, अपनी शैक्षिक योग्यता, पता और मांगी गई हर जानकारी भरकर सबमिट करें.

स्टेप 6: अब आवेदन फीस का भुगतान करें.

स्टेप 7: अपने केंद्र का चयन करें.

स्टेप 8: फोटो, साइन और फोटो पहचान पत्र अपलोड करें.

स्टेप 9: घोषणा सहमित करने के बाद आप पार्ट 2 के लिए रजिस्ट्रेशन कर लें.

महत्वपूर्ण तारीखें

आवेदन शुरू होने की तारीख- 12 फरवरी

आवेदन की आखिरी तारीख- 3 मार्च

प्री परीक्षा की तारीख- 31 मई

मेन परीक्षा की तारीख- 18 सितंबर