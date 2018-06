खास बातें UPSC ने NDA और NA के लिए भर्ती निकाली हैं आवेदन करने की अंतिम तिथि 2 जुलाई है ये भर्ती 12वीं पास वालों के लिए हैं

Union Public Service Commission (UPSC) ने नेशनल डिफेंस एकेडमी (NDA) और नेवल एकेडमी (NA) के लिए 383 पदों पर भर्तियां निकाली हैं. NDA के लिए 339 पद, जबकि नेवल एकेडमी के 44 पदों पर वैकेंसी निकली हैं. ये वैकेंसी 12वीं पास उम्‍मीदवारों के लिए हैं. देश की सेवा करने की चाह रखने वालों के लिए ये अच्छा मौका है. इच्छुक उम्मीदवार 2 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं.383339 पद (आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को मिलाकर)44 पदआर्मी के लिए उम्मीदवार का किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होना अनिवार्य है. जबकि, एयरफोर्स और नेवी के लिए उम्मीदवार फिजिक्स और मैथ के साथ 12वीं पास होना चाहिए.उम्मीदवार 2 जनवरी 2000 से पहले और 1 जनवरी 2003 के बाद पैदा ना हुआ हो.

उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता और इंटरव्यू के आधार पर होगा. एग्जाम 9 सितंबर, 2018 को होगा.ऑफिशियल वेबसाइट www.upsconline.nic.in पर जाएं.ONLINE APPLICATION FOR VARIOUS EXAMINATIONS OF UPSC पर क्लिक करें.National Defence Academy के लिए पार्ट 1 रेजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें.Registration के ऑप्शन पर क्लिक करें.मांगी गई सभी जानकारी भरकर सबमिट करें.जनरल/ओबीसी के उम्मीदवारों के लिए 100 रुपये अावेदन शुल्क है. जबकि एससी/एसटी उम्मीदवार निशुल्क आवेदन कर सकते हैं. भर्ती के संबंध में अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट www.upsconline.nic.in पर जाएं.