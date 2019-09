UPSSSC Pre Exam Admit Card: 672 पदों पर होने वाली परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, ऐसे करें डाउनलोड

UPSSSC Pre Exam Admit Card: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा के 672 पदों पर होने वाली परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड upsssc.gov.in पर जारी किए गए हैं. उम्मीदवार इस वेबसाइट पर जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. प्रीलिम्स परीक्षा 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को आयोजित की जाएगी. परीक्षा प्रदेश के 14 जिलों में होगी. परीक्षा के माध्यम से सहायक चकबंदी अधिकारी, मार्केटिंग इंस्पेक्टर, सप्लाई इंस्पेक्टर, असिस्टेंट गार्डेन इंस्पेक्टर, अडिशनल डिस्ट्रिक्ट इनफॉर्मेशन ऑफिसर और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पदों पर भर्तियां की जाएगी. इस परीक्षा में 1,13,369 उम्मीदवार शामिल होंगे. प्रीलिम्स परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवारों को मेन परीक्षा में भाग लेने का मौका मिलेगा.

उम्मीदवार नीचे दिए गए तरीके से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं.



UPSSSC Pre Admit Card ऐसे करें डाउनलोड



स्टेप 1- उम्मीदवार UPSSSC की आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाएं.

स्टेप 2- होमपेज पर Click here to Download your admit card for the exam schedule on 30.09.2019 and 01-10-2019 के लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 3- नया पेज खुलने पर रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्मतिथि, लिंग, और वेरिफिकेशन कोड भर Download Admit Card के टैब पर क्लिक करें.

स्टेप 4- आपका एडमिट कार्ड आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा.

स्टेप 5- आप अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं.

स्टेप 5- आप इसका प्रिंट ऑउट भी ले सकते हैं.

अन्य खबरें

UPSC ESE Notification 2020: यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी, 495 पदों पर होगी भर्ती

Sarkari Naukri: इन सरकारी बैंकों में 12,899 पदों पर निकली बंपर वैकेंसी, जानिए हर डिटेल