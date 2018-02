पश्चिम बंगाल पुलिस भर्ती 2018: SI पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन

पश्चिम बंगाल पुलिस भर्ती बोर्ड (डब्ल्यूबीपीआरबी) ने उप-निरीक्षक/महिला उप-निरीक्षक पद पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी है. पद के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 4 मार्च, 2018 है. कुल 161 पदों पर भर्तियां की जा रही हैं. उम्मीदवार को बंगाली/नेपाली में बोलने, पढ़ने और लिखने में सक्षम होना चाहिए. उम्मीदवारों को प्रारंभिक परीक्षा, शारीरिक मापन परीक्षण (पीएमटी), भौतिक क्षमता परीक्षण (पीईटी), अंतिम संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा और व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर चुना जाएगा, जो भर्ती बोर्ड द्वारा आयोजित की जाएगी.ऑनलाइन अप्‍लाई करने की लास्‍ट डेट: 4 मार्च, 2018 (शाम 5 बजे तक)सेव किए गए ऑनलाइन आवेदनों में संशोधन करने का समय: 2 फरवरी, 2018 से 4 मार्च, 2018 (शाम 5 बजे तक)सेव किए गए ऑनलाइन आवेदनों में संशोधन करने का समय (यूआईबी के माध्‍यन से ऑफलाइन चालन भरने का समय): 2 फरवरी, 2018 से 7 मार्च, 2018 (शाम 5 बजे तक)Step one: www.wbprb.applythrunet.co.in पर जाएं.Step two: अब ' The Post of SI/LSI of Excise 2018' ऑप्‍शन पर क्लिक करें.Step three: विस्तृत निर्देश पढ़ें और फिर 'ऑनलाइन आवेदन’ पर क्लिक करें.Step four: न्‍यू यूजर के नाम से रजिस्‍टर करके एप्‍लीकेशन प्रोसेस पूरा करें.आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध अधिसूचना के जरिए उम्मीदवार एग्‍जाम पैटर्न और पाठ्यक्रम की देख सकते हैं.