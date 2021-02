West Bengal Police Recruitment: वायरलेस ऑपरेटर के पदों पर निकली वैकेंसी, जानें- कैसे भरें फॉर्म

पात्रता मानदंड, चयन की विधि, परीक्षा की योजना, आवेदन पत्र जमा करने की प्रक्रिया और अन्य नियम और शर्तों का पता लगाने से पहले उम्मीदवारों को नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ना होगा. 1 जनवरी 2021 को आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम या 27 से अधिक नहीं होनी चाहिए. अनुसूचित जाति (अनुसूचित जाति) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) और 3 के उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट है.

योग्यता

आवेदक को पश्चिम बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन (WBCHSE) द्वारा आयोजित हायर सेकेंडरी परीक्षा (10 + 2) या भौतिकी और गणित के साथ विज्ञान में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से समकक्ष परीक्षा में पास होना चाहिए.

इसके अलावा आवेदक अच्छे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में होना चाहिए और बंगाली भाषा में बोलना, पढ़ना और लिखना आवश्यक है. हालांकि, भाषा का प्रावधान उन व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा. जो दार्जिलिंग और कालिम्पोर जिलों के पहाड़ी उप-विभाजनों के स्थायी निवासी हैं.

यहां जानें- पदों के लिए कैसे करें आवेदन

स्टेप 1- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट wbpolice.gov.in पर क्लिक करें.

स्टेप 2- अब 'Recruitment to the post of Wireless Operator in West Bengal Police Telecommunications 2020' लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 3- मांगी गई जानकारी भरें.

स्टेप 4- सभी जानकारी भरने के बाद फॉर्म को सबमिट करें.

स्टेप 5- आप चाहे तो भविष्य के लिए प्रिंटआउट ले सकते हैं. (डायरेक्ट आवेदन करने के लिए यहां क्लिक करें)