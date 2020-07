बंगाल: कोरोना के खिलाफ लड़ाई को लेकर चर्चा में आई थीं सरकारी अफसर देबदत्ता रे, Covid-19 ने ले ली जान

बता दें कि लॉकडाउन के दौरान बाहर से बंगाल के हुगली वापस आ रहे प्रवासी मजदूरों को लाने वाली ट्रेनों और उनके पहुंचने पर उनके रहने की व्यवस्था वगैरह का इंचार्ज बनाया गया था. उन्होंने पूरी स्थिति को बहुत संवेदनशील ढंग से संभाला था.

उनके निधन पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ट्वीट कर दुख जताया है. बनर्जी ने लिखा, 'युवा WBCS (EXE Officer) देबदत्ता के असामयिक निधन पर बहुत दुखी हूं. कोरोना से फैली महामारी के खिलाफ जारी लड़ाई में वो आगे-आगे लड़ रही थीं और अपने कर्तव्यों को लेकर पूरी तरह समर्पित थीं.' ममता ने बताया कि उन्होंने रे के पति से बात करके अपनी संवेदना प्रकट की है.

I, on behalf of the Govt of West Bengal, salute her spirit & the sacrifice she's made in service of the people of #Bengal. Spoke to her husband today & extended my deepest condolences. May the departed soul rest in peace & lord give her family strength to endure this loss. (2/2)