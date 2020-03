भारत में ऐसी बहुत सी प्रतिष्ठित महिला वैज्ञानिक हैं जिन्हें पिछले कई सालों में कभी भी अपने योगदान के लिए वैसी पहचान नहीं मिली, जिसकी वह हकदार थीं. हालांकि, हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी (Smriti Irani) ने एक ट्वीट कर जानकारी दी कि विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं के योगदान को सम्मान देने के लिए पीठों की स्थापना की जाएगी. देशभर के संस्थानों में 11 पीठों की स्थापना की जाएगी.

ईरानी ने एक के बाद एक ट्वीट में कहा कि यह फैसला 'राष्ट्रीय विज्ञान दिवस' पर लिया गया है. उन्होंने कहा कि 11 पीठों का गठन न केवल महिला वैज्ञानिकों के विज्ञान के क्षेत्र में योगदान को सम्मान देने के लिए किया जाएगा बल्कि इससे महिलाओं और युवतियों को विज्ञान, तकनीक, इंजीनियरिंग और गणित में बृह्द भूमिका निभाने की प्रेरणा भी मिलेगी.

With a view to commemorate Indian women's contribution to science & innovation and inspire young girls to take up STEM subjects, Government announced establishment of 11 Chairs in Institutes across India. #BetiPadhaoDeshBadhaopic.twitter.com/SOKLACeSXh