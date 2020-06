बच्ची ने अपने गुल्‍लक की पूरी सेविंग्स दान कर दी है और इस पैसे से 3 प्रवासी मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाया जाएगा. दरअसल, 12 साल की बच्ची के इस पैसे से तीनों प्रवासी मजदूर विमान से अपने घर वापस लौट पाएंगे.

न्यूज एजेंसी एएनई के मुताबिक इस बच्ची का नाम निहारिका द्विवेदी है और वह 8वीं की छात्रा है. इस बच्ची ने झारखंड में रहने वाले 3 प्रवासी मजदूरों को विमान से घर पहुंचाने की व्यवस्था कर ली है. निहारिका ने अपने गुल्‍लक की सेविंग्स से इन प्रवासी मजदूरों के लिए एयर टिकट बुक की है और इनमें से एक कैंसर का मरीज भी है. निहारिका ने लगभग 48,000 रुपये दान किए हैं.

Noida: A 12-year-old girl, Niharika Dwivedi, gives away Rs 48,000 from her savings to send three migrant workers to Jharkhand via air. She says, "Society has given us so much & it is our responsibility to pay back to it in this crisis". (31.5.2020) pic.twitter.com/LOPbpI7IYF