New Year Status: साल 2020 में लगभग हर शख्स के वॉह्सऐप और फेसबुक स्टेटस (WhatsApp & Facebook Status) पर एक जैसी तस्वीर और स्टेटस लगी होगी. हर साल लोग एक-दूसरे से ही नए साल (New Year) के स्टेटस और तस्वीरें चुनकर लगा लेते हैं. लेकिन अगर आपका भी यही प्लैन है तो थोड़ा रुकिए और यहां दिए जा रहे स्टेटस पर नज़र डालिए. आपको इन स्टेटस में से कुछ ना कुछ ऐसी लाइन्स जरूर मिल जाएंगी, जिन्हें आपने किसी के भी स्टेटस पर नहीं देखा होगा. तो चुनिए यहां से नए साल के बेस्ट स्टेटस (New Year Status) और कीजिए हर किसी को नया साल विश (New Year Wishes).

2020 New Year Status

मुबारक हो तुम्हे नववर्ष का महीना

चमको तुम जैसे फागुन का महीना

भुला दो सारे दुख भरे पल

आ रहा है नया साल लेकर खुशियों के पल

इस नए साल में, आपकी हर मुराद पूरी हो

इन दुआओं के साथ, आपको नया साल मुबारक हो

पुराने साल को अलविदा है भाई

आने वाले नव वर्ष की हार्दिक बधाई

कल, 365 पेज वाली किताब का पहला

सादा पन्ना हैं, इसे अच्छे से लिखना

फूल हैं गुलाब का सुगंध लीजिए

पहला दिन है, नये साल का आनन्द लीजिए

नया साल लाये सुख अपार

नया साल मुबारक हो आपको बार-बार

ना कोई रंज का लम्हा किसी के पास आए

खुदा करे कि नया साल सब को रास आए

सूरज निकलता है पूरब की ओर से

नया साल मुबारक हो आपको मेरी ओर से

नया साल आ गया, सोचता हूं कुछ उपहार दूं

जो खुद ही गुलाब हो, उसे क्या गुलाब दूं

ऐ जाते बरस तुझ को सौंपा ख़ुदा को

मुबारक-मुबारक नया साल सब को

तू नया है तो दिखा सुबह नई, शाम नई

वरना इन आंखों ने देखे हैं नए साल कई

कुछ ख़ुशियां कुछ आंसू देकर टाल गया

जीवन का इक और सुनहरा साल गया

नया दिन, नयी सुबह चलो मनाएं एक साथ

हैं यह नव वर्ष का पर्व दुआ करें सदा रहें साथ-साथ

भवरें झूमेंगे जब तक फूलों की डाल पर

देता रहूंगा शुभकामनाएं तुम्हे हर नए साल पर

ये SMS नहीं एक प्यार भरा पन्ना है

आपको नया साल मुबारक हो, ये मेरी तमन्ना है

सब ग़मों को भुला दो, एक नयी शुरुआत करो

नयी उम्मीदों का सागर है, चलो अब कुछ अच्छा काम करो

करते हैं दुआ हम रब से सिर झुकाके

इस साल सारे सपने पूरे हों आपके