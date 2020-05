3 साल के बच्चे ने कपकेक बनाकर कमाए 50 हजार रुपये, फिर मुंबई पुलिस को दान में दे दी पूरी रकम

सोशल मीडिया पर बच्चे की कहानी सामने आने के बाद अब कई लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं. मुंबई पुलिस के मुताबिक, "कबीर का मकसद 10,000 रुपये कमाना था. इसके लिए बच्चे ने घर पर कपकेक बनाए थे. हालांकि, इस बेकर ने कपकेक बनाकर अपने टारगेट से ज्यादा पैसे कमाए.

मंगलवार की सुबह वह अपने माता-पिता करिश्मा और केशव के साथ मुंबई पुलिस के मुख्‍यालय पहुंचा और पुलिस कमिश्नर परम बीर सिंह को 50,000 रुपये का चेक सौंपा. अपने ट्विटर हैंडल पर वी‍डियो शेयर करते हुए मुंबई पुलिस ने लिखा, ''3 साल के इस बेकर के पास मुंबई पुलिस के लिए एक बड़ा सरप्राइज था. कबीर ने अपनी कमाई से मुंबई पुलिस फाउंडेशन में एक अमूल्य योगदान दिया है.''

