36 दिन के शिशु ने जीती COVID-19 से जंग तो अस्पताल के स्टाफ ने किया ऐसा, खुद आदित्य ठाकरे ने शेयर किया Video

ट्विटर पर इस वीडियो को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के हैंडल पर शेयर किया है. ट्वीट में लिखा गया है. महाराष्ट्र के लोगों के लिए लड़ाई के वक्त उम्र कोई मायने नहीं रखती. मुंबई के सियोन अस्पताल में 36 दिन के शिशु ने कोविड-19 से जंग जीत ली है. इसके लिए अस्पताल के डॉक्टर्स, नर्स और वॉर्ड ब्वॉय्ज का शुक्रिया.

महाराष्ट्र के पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे ने भी वीडियो को अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है. इसके साथ उन्होंने कुछ इमोजी शेयर किए हैं.

वीडियो के ऑनलाइन के बाद से अब तक इसे 30,000 से अधिक बार देखा जा चुका है. शिशु द्वारा जिस तरह से कोविड-19 को हराया गया है, इसे देख लोग उसकी काफी तारीफ कर रहे हैं. कुछ लोग इस पर अलग-अलग कमेंट्स भी कर रहे हैं.

Really thankfull to doctors wardboys and all others staff hatsoff to you guys

This is absolutely Marvelous, great news and we will certainly take inspiration from this, Hat's off to the Team at Sion Hospital.