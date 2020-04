Coronavirus: आइसोलेशन में रह रहे 93 वर्षीय बुजुर्ग को 5 साल की बच्ची ने लिखा लेटर, कहा- ''आप...''

पोस्ट के कैप्शन में एलएमएस ने लिखा, ''मेरे दादा अभी 93 साल के हैं और फिलहाल आइसोलेशन में हैं और स्वस्थ हैं और हाल ही में उन्हें उनकी 5 साल की पड़ोसी से बहुत की खूबसूरत लेटर मिला है और उन्होंने इसे पढ़ने के बाद उसके लिए वापस से एक लेटर लिखा है. आप भी इस लेटर को पढ़ें क्योंकि यह आपके चेहरे पर भी मुस्कान ले आएगा''.

इस लेटर को 5 साल की किराह ने भेजा था, जो केवल यह जानना चाहती थी कि वह ठीक हैं? साथ ही उसने उनसे लेटर का जवाब देने के लिए भी कहा था. अपने लेटर में किराह ने लिखा, ''हैलो मेरा नाम किराह है और मैं 5 साल की हूं. मुझे अभी कोरोनावायरस के कारण घर में रहना पड़ रहा है. मैं केवल यह जानना चाहती थी कि आप ठीक हैं ना? मैंने एक इंद्रधनुष बनाया है ताकि आपको बता सकूं कि इसमें आप अकेले नहीं है. प्लीज मुझे लेटर लिखें अगर आप लिख पाएं तो. नंबर 9 में रहने वाली आपकी पड़ोसी''.

— LMS (@hey_im_ginger) April 6, 2020

इस लेटर का जवाब देते हुए शख्स ने लिखा, ''हैलो किराह, मेरी सेहत के बारे में पूछने के लिए तुम्हारा शुक्रिया. मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि मैं बिलकुल ठीक हूं. तुम्हारी तरह मैं भी आइसोलेशन में हूं और तुम मेरी परवाह कर रही हो यह जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा. मेरा नाम रॉन है और मैं 93 साल का हूं. कोरोनावायरस की यह स्थिति बहुत खराब है और इस वजह से इससे बाहर निकलने के लिए हम सब को मिल कर प्रयास करना होगा''.

रॉन ने आगे लिखा, ''मुझे तुम्हारी ये ड्रॉइंग काफी पसंद आई और मैं इसे अपने घर की खिड़की पर लगाऊंगा ताकि बाकि लोग भी इसे देख सकें. मैं एक बार फिर से तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि तुम जल्द आइसोलेशन से निकल जाओगी. नंबर 24 में रहने वाला रॉन''.

इस पोस्ट पर कई लोग कमेंट कर रहे हैं.

