कैंसर पीड़ितों के लिए इस कॉलेज की 80 लड़कियों ने दान किए अपने बाल तो ट्विटर पर लोगों ने कहा...

कैंसर पीड़ितों की मदद के लिए तमिलनाडु के कोयंबटूर के कॉलेज में पढ़ने वाली 80 छात्राओं ने अपने बाल दान किए हैं. दरअसल, कैंसर के इलाज की वजह से मरीजों के बाल गिर जाते हैं और इस वजह से इन लड़कियों ने अपने बाल दान किए हैं, ताकि उनसे कैंसर पीड़ितों के लिए विग बनाई जा सके. न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कुछ छात्राओं ने कहा कि वो कैंसर पीड़ितों की फाइनेंशियली मदद नहीं कर सकती और इस वजह से वो अपने बाल दान कर के उनकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं.

कॉलेज की छात्रा विनोतिनी ने कहा, ''मैं यहां अपने बाल कैंसर पीड़ितों के लिए दान करने आई हूं. मेरे दिमाग में ये खयाल इसलिए आया क्योंकि मैं कैंसर पीड़ितों की मदद के लिए पैसे नहीं दे सकती हूं''. विनोतिनी ने आगे कहा, ''जब हम बाल डोनेट करते हैं तो कम से कम 8 इंच बाल काट दिए जाते हैं लेकिन मैं उससे ज्यादा बाल दान करूंगी. अब तक इसके लिए 80 लड़कियों ने रजिस्टर किया है और जल्द ही कई अन्य भी खुद का नाम रजिस्टर करेंगी''.

Tamil Nadu: Around 80 girl students of a college in Coimbatore donated portion of their hair which will be used to make wigs for cancer patients. Say, "We couldn't give financial support to cancer patients. If we donate hair,it'll bring happiness to some cancer patient out there" pic.twitter.com/J4NtQeRg7Y