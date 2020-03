सोशल मीडिया पर इन दिनों एक रॉल्स रॉयस की तस्वीर काफी वायरल हो रही है. गोल्ड कलर की इस रॉल्स रॉयस की यह तस्वीर इसलिए वायरल हो रही क्योंकि इसका इस्तेमाल टैक्सी की तरह किया जा रहा है. एक यूजर ने ट्विटर पर रॉल्स रॉयस की तस्वीर शेयर की है. इस तस्वीर में नजर आ रही गोल्ड कलर की रॉल्स रॉयस (Rolls Royce) एक टैक्सी की तरह काम कर रही है और इस वजह से सोशल मीडिय पर लोग काफी हैरान हैं. गल्‍फ न्‍यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक, गोल्ड कलर की इस रॉल्‍स रॉयल फैंटम का इस्तेमाल केरल में टैक्‍सी के रूप में किया जा रहा है.

वायरल हो रही तस्वीर में नजर आ रही रॉल्स रॉयस की कीमत 9.5 करोड़ है और यह कार केरल के बॉबी चेम्मनुर की है. बॉबी चेम्मनुर केरल में स्थित ऑक्सिजन रिजॉर्ट के मालिक हैं और इस कार का इस्तेमाल वहां रुकने वाले गेस्‍ट को पिक करने और उन्हें डॉप करने के लिए किया जाता है. रॉल्स रॉयस की राइड के साथ 2 दिन रिजॉर्ट में रहने के लिए आपको 25,000 रुपये देने होंगे.

सोशल मीडिया पर लोग इस कार को देख कर अलग-अलग रिएक्शन दे रहे हैं तो कइयों ने तो इसे बप्पी लाहिड़ी की कार ही बता दिया है.

Yes ... Why not ? Bobby Chemmannur's Car under the ownership of Oxygen Resort . Kerala anything possible.