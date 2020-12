चेन्नई की इस छोटी बच्ची ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, 58 मिनट में बनाए 46 व्यंजन

A girl entered UNICO Book Of World Records by cooking 46 dishes in 58 minutes in Chennai

चेन्नई में एक छोटी बच्ची जिसका नाम लक्ष्मी साई है, उसने अपनी पाक कला का कमाल दिखाकर सबको हैरान कर दिया है. ये बात सुनकर ही आपको हैरानी होगी कि कोई भी केवल 58 मिनट में 46 डिशेज कैसे बना सकता है. लेकिन, ये इस बात को इस छोटी बच्ची से मुमकिन कर दिखाया है. चेन्नई की रहने वाली इस बच्ची ने 58 मिनट में 46 डिशेज बनाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. बता दें कि लक्ष्मी ने महज 58 मिनट में 46 व्यंजन बनाकर 'यूनिको बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स' में अपना नाम दर्ज कराया है.

Tamil Nadu: A girl entered UNICO Book Of World Records by cooking 46 dishes in 58 minutes in Chennai yesterday. SN Lakshmi Sai Sri said, "I learnt cooking from my mother. I am very happy". pic.twitter.com/AmZ60HWvYX