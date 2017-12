खास बातें 2018 आने से पहले करें ये मैसेज 10 कमाल के एडवांस मैसेजेस आज ही करें अपने दोस्तों को विश

नया साल बस आने ही वाला है. ऐसे में हर कोई सबसे पहले विश करने की होड़ में लगा हुआ है. इस मौके में आप ना चूक जाएं. इसीलिए यहां आपको 11 कमाल के एडवांस मैसेजेस बता रहे हैं, जिन्हें पढ़ने पर आपको तो मज़ा आएगा ही, जिसको आप भेजेंगे उसके चेहरे पर भी बड़ी वाली स्माइल भी आ जाएगी. तो देखें ये मैसेजेस और भेज़ें अपने खास लोगों को.इस र‍िश्‍ते को यूं ही बनाए रखनादिल में यादों के चिराग जलाए रखनाथोड़े दिनों का सफर बचा है 2017 काबस ऐसा ही साथ 2018 में भी बनाए रखनाHappy New Year in Advanceखुश‍ियों की बहार आएजीवन में खूब रोशनी लाएजी मिला न हो आज तकवो आपको आने वाले साल में मिल जाएHappy New Year in Advanceआने वाला साल खुश‍ियां दे आपकोहर कोई दिल से दुआ दे आपकोहमारी तो बस एक ही दुआ हैवो सब म‍िले जो न म‍िला हो आपकोHappy New Year in Advanceआपके सारे ग़म खुश‍ियों में तोल दूंअपने सारे राज़ आपके सामने खोल दूंकोई मुझसे पहले न बोल देइसलिए सोचा क्‍यों न आज हीआपो हैप्‍पी न्‍यू ईयर बोल दूंHappy New Year in Advanceशेर कभी छ‍िपकर श‍िकार नहीं करतेबुज़द‍िल कभी खुलकर वार नहीं करतेऔर हम वो हैं जोहैप्‍पी न्‍यू ईयर के लिएजनवरी का इंतज़ार नहीं करतेHappy New Year in Advanceरोशनी को अंधेरों से पहलेदिल को धड़कने से पहलेप्‍यार को मोहब्‍बत से पहलेखुशी को ग़म से पहलेआपको और आपके परिवार कोहैप्‍पी न्‍यू ईयर 2018 से पहलेहम ने आपको पैगाम भेजा हैसितारों ने आसमान से सलाम भेजा है31/12/17 की रात में आप हो जाएंगे ब‍िज़ीइसल‍िए 'हैप्‍पी न्‍यू ईयर' एडवांस में भेजा हैयारों ये साल खत्‍म होने में थोड़ दिन बाकी हैंकोई गलती, गुस्‍ताखी, खता हो गई हो तोमाफी मांग लेना...मैं आज अच्‍छे मूड में हूंHappy New Year in Advanceइससे पहले कि साल का अंतिम सूरज अस्‍त होइससे पहले कि 2017 का कैलेंडर नष्‍ट होइससे पहले कि आप खुशी के माहौल में मस्‍त होऔर इससे पहले कि मोबाइल नेटवर्क व्‍यस्‍त होदुआ है कि आने वाला साल आपके ल‍िए ज़बरदस्‍त होHappy New Year in Advanceआज की दुनिया बहुत एडवांस हैइसी एडवांस दुनिया की एडवांस टेक्‍नोलॉजी मेंरहने वाले एक एडवांस बंदे की तरफ से आपकोएडवांस में हैप्‍पी न्‍यू ईयर 2018इस साल कामयाबी आपके कदम चूमेगीहर दिन होगा मज़ेदार, ज़‍िंदगी झूमेगीखुश रहो और दूर करो अपने सारे बवालमुबारक हो आपको एडवांस में आने वाला साल