कनिका कपूर और प्रिंस चार्ल्स की ये Photos हो रहीं Viral, लोगों ने पूछा- ''किससे किसको हुआ Corona?''

बॉलीवुड सिंगर कनिका कपूर (Kanika Kapoor) और प्रिंस चार्ल्स दोनों ही कोरोनावायरस (Coronavirus) से संक्रमित पाए गए हैं और अब दोनों साथ में सोशल मीडिया पर ट्रेंड भी कर रह हे हैं. दरअसल, प्रिंस चार्ल्स (Prince Charles) के कोरोनावायरस (COVID-19) से संक्रमित होने की पुष्टि के बाद से ही कनिका कपूर की उनसे मिलते हुए कुछ तस्वीरें ट्विटर पर वायरल हो रही हैं. बता दें, इस महीने की शुरुआत में कनिका कपूर यूके से वापस भारत लौटी थीं और इस वजह से लोगों को लग रहा है कि वह वहां ब्रिटिश रॉयल से मिली थीं और इस वजह से उन्हें कोरोनावायरस हो गया है.

हालांकि, कुछ लोगों ने इंटरनेट पर फैक्ट चैक किया और पता चला कि ये तस्वीरें किसी पुराने ईवेंट की हैं. फिर भी ट्विटर पर ये तस्वीरें काफी वायरल हो रही हैं और लोग यह सोच रहे हैं कि किससे किसको कोरोनावायरस हुआ है. यहां देखें ट्वीट्स



आपको बता दें, बुधवार को बकिंघम पैलेस ने एक स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा था कि क्वीन एलीजाबेथ II के बेटे प्रिंस चार्ल्स कुछ वक्त से बीमार हैं और उनमें कोरोनावायरस के लक्षण नजर आए हैं.