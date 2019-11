H-BDAY Aishwarya Rai: जब मिस वर्ल्ड बनीं 'दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला'...देखिए 25 साल पुराना VIDEO

Happy Birthday Aishwarya Rai Bachchan! आज दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला कही जाने वाली बॉलीवुड एक्ट्रेस और पूर्व मिस वर्ल्ड का 46वां जन्मदिन है. ऐश्वर्या राय बच्चन अपने पति अभिषेक बच्चन और बेटी आराध्या के साथ रोम में बर्डथे मना रही हैं. अभिषेक बच्चन ने भी इस्टाग्राम पोस्ट पर ऐश्वर्या को 'Happy Birthday Principessa' लिखकर इटैलियन अंदाज़ में विश किया. बता दें, इटैलियन शब्द प्रिन्सिपेसा (principessa) का मतलब प्रिंसेस होता है और अभिषेक की पोस्ट की हुई पिक्चर को देखकर इस बात में कोई शक नहीं कि ऐश्वर्या इस फ्लोरल गाउन में किसी प्रिंसेस से कम नहीं लग रहीं.

ऐश्वर्या राय रोम में घड़ी ब्रैंड लॉन्जिन (Longines) के एक इवेंट पर पहुंची. ऐश्वर्या 20 सालों से इस ब्रैंड के साथ जुड़ी हुई हैं. ऐश्वर्या राय बच्चन ने इसी ब्रैंड के इवेंट में नेडो (NEDO) का पेल पिंक फ्रोरल गाउन पहना.

